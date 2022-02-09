Быков: Надеюсь, хоккейный турнир на Олимпиаде не повторит судьбу МЧМ

Бывший главный тренер сборной Россииопасается, что хоккейный турнир на Олимпиаде в Пекине могут отменить из-за вспышки коронавируса.

«Мы можем лишь гадать, а покажет время. В Китае очень скрупулезно подходят к вопросу безопасности спортсменов. Стараются по максимуму снизить риск заражения.

Надеюсь, что хоккейный турнир Олимпиады не повторит судьбу МЧМ и для россиян всё сложится благополучно.

Отсутствие НХЛ на ОИ? Не думаю, что стоит плакать по этому поводу. Это проблема НХЛ, их системы, профсоюза игроков лиги (NHLPA), который не смог должным образом обозначить свое желание отправиться на Олимпиаду. Лично я предпочитаю радоваться тому, что ОИ-2022 дадут возможность проявить себя молодому поколению, помогут амбициозным ребятам заявить о себе на весь мир», — приводит слова Быкова RT.

Хоккейный турнир на Олимпийских играх в Пекине стартует 9 февраля. Сборная России сыграет в этот день против Швейцарии. Эксперты сайта подготовили свой прогноз на игру. Коэффициент для рекомендуемой ставки — 2.11.

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