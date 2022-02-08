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    Женская сборная Финляндии по хоккею сыграет в масках в матче со сборной России на ОИ-2022

    Пекин-2022 Сборная РоссииКоронавирус в спорте Хоккей
    Женская сборная Финляндии по хоккею проведёт матч в рамках предварительного этапа на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) с командой России в медицинских масках.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    «Сборная Финляндии сегодня решила сыграть матч со сборной Олимпийского комитета России в масках на лицах.

    Команда приняла решение после обсуждения вопроса с Международной федерацией хоккея», — сообщает пресс-служба финской олимпийской сборной.

    Напомним, женская сборная России в матче с Канадой (1:6) провела два периода в масках, канадские хоккеистки отыграли в них весь матч. Причина — проблемы с получением результатов ПЦР-тестов у россиянок.

    Сегодня, 8 февраля, стало известно, что форвард сборной России Полина Болгарева получила положительный тест на коронавирус.

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