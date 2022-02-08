Женская сборная Финляндии по хоккею сыграет в масках в матче со сборной России на ОИ-2022

Женская сборнаяпо хоккею проведёт матч в рамках предварительного этапа на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) с командойв медицинских масках.

«Сборная Финляндии сегодня решила сыграть матч со сборной Олимпийского комитета России в масках на лицах.

Команда приняла решение после обсуждения вопроса с Международной федерацией хоккея», — сообщает пресс-служба финской олимпийской сборной.

Naisleijonat on päättänyt pelata tänään ottelun Venäjän Olympiakomitean joukkuetta vastaan maskit kasvoilla.

Joukkue päätti asiasta keskusteltuaan Kansainvälisen Jääkiekkoliiton kanssa. #Peking2022 #OlympicTeamFi l @leijonat — Olympic Team Finland (@OlympicTeamFI) February 8, 2022

Напомним, женская сборная России в матче с Канадой (1:6) провела два периода в масках, канадские хоккеистки отыграли в них весь матч. Причина — проблемы с получением результатов ПЦР-тестов у россиянок.

Сегодня, 8 февраля, стало известно, что форвард сборной России Полина Болгарева получила положительный тест на коронавирус.