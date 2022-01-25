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    Семененко заменил Коляду в сборной России по фигурному катанию на ОИ-2022

    Пекин-2022 Фигурное катание Сборная России
    Чемпион мира 2021 года в командных соревнованиях по фигурному катанию Евгений Семененко заменил серебряного призера Олимпиады 2018 года Михаила Коляду в составе сборной России на Олимпиаду в Пекине, сообщает официальный сайт ОКР.

    Евгений Семененко
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    Евгений Семененко

    Причины такого решения не уточняются.

    Окончательный состав сборной России по фигурному катанию на ОИ-2022:

    Танцы на льду: Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Александра Степанова — Иван Букин, Диана Дэвис — Глеб Смолкин.

    Запасные: Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, Аннабель Морозов — Андрей Багин, Елизавета Шанаева — Дэвид Нарижный.

    Пары: Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.

    Запасные: Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Юлия Артемьева — Михаил Назарычев.

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    • Женщины: Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова.

    Запасные: Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.

    Мужчины: Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Евгений Семененко.

    Запасные: Михаил Коляда, Пётр Гуменник.

    Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.

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