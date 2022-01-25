Семененко заменил Коляду в сборной России по фигурному катанию на ОИ-2022

Причины такого решения не уточняются.
Окончательный состав сборной России по фигурному катанию на ОИ-2022:
Танцы на льду: Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Александра Степанова — Иван Букин, Диана Дэвис — Глеб Смолкин.
Запасные: Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, Аннабель Морозов — Андрей Багин, Елизавета Шанаева — Дэвид Нарижный.
Пары: Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.
Запасные: Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Юлия Артемьева — Михаил Назарычев.
Женщины: Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова.
Запасные: Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.
Мужчины: Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв, Евгений Семененко.
Запасные: Михаил Коляда, Пётр Гуменник.
Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.