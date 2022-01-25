Семененко заменил Коляду в сборной России по фигурному катанию на ОИ-2022

Лев Кацман: Что еще нам нужно выиграть, чтобы теннисистов показывали по ТВ?

Из хабаровского «СКА-Энергии» — в Бундеслигу и к золоту чемпионата Европы. Владислав Прусаков поговорил с сильнейшим настольным теннисистом России Львом Кацманом