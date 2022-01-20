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    Плющенко оценил состав сборной России по фигурному катанию на ОИ-2022

    Пекин-2022 Фигурное катание Сборная России
    Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду в Пекине.

    Евгений Плющенко
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    Евгений Плющенко

    «Думаю, все справедливо, чемпионаты России и Европы все показали. Дебютантам Олимпиады могу сказать, что Игры — это совершенно другой старт, другие соревнования, другие эмоции, поэтому, кто бы что ни говорил, это особенный старт.

    Сейчас они приедут в Пекин, появятся новые впечатления, они увидят все эти команды, этот поток людей, церемонию открытия, легенд, это будет настоящим праздником.

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    • И сейчас им как никогда потребуется особая концентрация, своего рода энергосберегающий режим, нужно будет воздержаться лишний раз от прогулок, а когда они увидят на льду олимпийские кольца, это придаст им серьезный стимул», — приводит слова Плющенко ТАСС.

    Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.

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