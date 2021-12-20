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    Быков: Неважно, поедет НХЛ на ОИ или нет. Наш тренерский штаб готов к любому развитию событий

    Пекин-2022 Хоккей Сборная России
    Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о том, что хоккеисты из НХЛ могут не сыграть на Олимпиаде-2022.

    Вячеслав Быков
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    Вячеслав Быков

    «У нас перспективный тренерский штаб, у которого есть колоссальный опыт игры в хоккей. Вся их жизнь связана с хоккеем.

    Это дает нам право на надежду, что у нас появился классный, молодой тренерский штаб.

    Они прорабатывают два плана подготовки команды к Олимпийским играм, очень интеллигентно и умно подходят к этому.

    Можно даже не смотреть на то, поедет НХЛ или нет. Наш тренерский штаб готов к любому развитию событий, и это здорово», — сказал Быков «Чемпионату».

    Напомним, что НХЛ предварительно дала согласие на участие хоккеистов заокеанской лиги в Олимпиаде. Однако решение может быть изменено, если ситуация с пандемией коронавируса ухудшится.

    Число игроков, находящихся в COVID-протоколе, уже превысило 100 человек, матчи переносят, а некоторые команды уже сидят на паузе до Рождества с запретом на тренировки.

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