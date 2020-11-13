Брайант занял шестое место в рейтинге самых богатых мертвых знаменитостей

В списке оказался один бывший спортсмен — легендарный баскетболист «Лейкерс» Коби Брайант, занявший шестое место.
Доходы от продажи именной коллекции одежды Брайанта, а также тиражей автобиографии оцениваются примерно в 20 миллионов долларов.
Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолета.
Рейтинг Forbes:
1. Майкл Джексон, доход — $ 48 млн;
2. Доктор Сьюз, доход — $ 33 млн;
3. Чарльз Шульц, доход — $ 32,5 млн;
4. Арнольд Палмер, доход — $ 25 млн;
5. Элвис Пресли, доход — $ 23 млн;
6. Коби Брайант, доход — $ 20 млн;
7. Juice WRLD, доход — $ 15 млн;
8. Боб Марли, доход — $ 14 млн;
9. Джон Леннон, доход — $ 13 млн;
10. Prince, доход — $ 10 млн;
11. Фредди Меркьюри, доход — $ 9 млн;
12. Джордж Харрисон, доход — $ 8,5 млн;
13. Мерлин Монро, доход — $ 8 млн. 0