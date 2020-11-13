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    Брайант занял шестое место в рейтинге самых богатых мертвых знаменитостей

    Баскетбол Лос-Анджелес Лейкерс НБА
    Издание Forbes опубликовало рейтинг мертвых знаменитостей, чьи имена и после смерти продолжают приносить прибыль наследникам.

    Граффити Коби Брайанта с дочерью
    Граффити Коби Брайанта с дочерью

    В списке оказался один бывший спортсмен — легендарный баскетболист «Лейкерс» Коби Брайант, занявший шестое место.

    Доходы от продажи именной коллекции одежды Брайанта, а также тиражей автобиографии оцениваются примерно в 20 миллионов долларов.

    Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолета.

    Рейтинг Forbes:

    1. Майкл Джексон, доход — $ 48 млн;
    2. Доктор Сьюз, доход — $ 33 млн;
    3. Чарльз Шульц, доход — $ 32,5 млн;
    4. Арнольд Палмер, доход — $ 25 млн;
    5. Элвис Пресли, доход — $ 23 млн;
    6. Коби Брайант, доход — $ 20 млн;
    7. Juice WRLD, доход — $ 15 млн;
    8. Боб Марли, доход — $ 14 млн;
    9. Джон Леннон, доход — $ 13 млн;
    10. Prince, доход — $ 10 млн;
    11. Фредди Меркьюри, доход — $ 9 млн;
    12. Джордж Харрисон, доход — $ 8,5 млн;
    13. Мерлин Монро, доход — $ 8 млн. 0

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