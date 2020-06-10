Более 100 фанатов атаковали дом владельца «Панатинаикоса»

Фанаты баскетбольногоатаковали дом владельца греческого клуба

Как сообщает Eurohoops, возле дома Яннакопулоса собралось более сотни человек, часть фанатов была вооружена ножами. Нападавшие на дом функционера скрылись до приезда полиции.

Напомним, после досрочного завершения нынешнего сезона Яннакопулос вступил в конфликт с руководством Евролиги, пригрозив, что клуб покинет состав участников турнира.

9 июня Яннакопулос объявил о том, что выставляет клуб на продажу за 25 миллионов евро, что вызвало напряженность в отношениях с фанатми.

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