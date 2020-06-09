Стал известен предварительный календарь матчей плей-офф НБА

НБА определила предварительный календарь матчей сезона, который возобновится в формате плей-офф из 22 команд.

Об этом в своем Twitter сообщил журналист портала The Athletic Шамс Чарания.

По его информации, серии второго раунда плей-офф начнутся 1 сентября, финалы конференций — 15 сентября, первая игра финала НБА — 30 сентября. Отмечается, что даты носят предварительный характер.

Нынешний сезон НБА был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. Накануне лига объявила, что совет управляющих утвердил формат возобновления турнира с участием 22 команд, которые проведут по восемь игр регулярного чемпионата, чтобы определить посев плей-офф. Ориентировочная дата перезапуска сезона — 31 июля.

Плей-офф будет проходить в традиционном формате с четырьмя раундами, каждый из которых будет состоять из серии до четырех побед. Ожидается, что все матчи текущего сезона НБА должны пройти в Орландо в спортивном комплексе Disney. 0