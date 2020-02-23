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    Базаревич назвал формат отбора на Евробаскет «легким издевательством»

    Баскетбол Сборная России
    Главный тренер сборной России Сергей Базаревич поделился эмоциями после победы над Северной Македонией (77:67) в матче отбора на Евробаскет.

    Сергей Базаревич
    Сергей Базаревич

    «Не очень красиво все это выглядело сегодня, но в нашей ситуации трудно добиться слаженности действий. Тем более, что Джоэль Боломбой и Владислав Трушкин с нами, по сути, не тренировались. Мы пошли на риск, и в какой-то мере он оправдался.

    Шероховатости были, главным для нас было сыграть с огнем и страстью. В этом отношении зал очень помог, и мы в итоге пришли к разнице, которая нас устраивает. Это главное. Хотя когда македонцы вернулись, когда Дима Кулагин не забил штрафные, было тревожно.

    Формат отбора на Евробаскет — это легкое издевательство, в первую очередь над тренерами. Спасибо ЦСКА и "Зениту", отпустивших по игроку на второй матч. Спасибо клубам, которые дали нам возможность собрать этот состав.

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