Базаревич назвал формат отбора на Евробаскет «легким издевательством»

Главный тренер сборной Россииподелился эмоциями после победы над Северной Македонией (77:67) в матче отбора на Евробаскет.

«Не очень красиво все это выглядело сегодня, но в нашей ситуации трудно добиться слаженности действий. Тем более, что Джоэль Боломбой и Владислав Трушкин с нами, по сути, не тренировались. Мы пошли на риск, и в какой-то мере он оправдался.

Шероховатости были, главным для нас было сыграть с огнем и страстью. В этом отношении зал очень помог, и мы в итоге пришли к разнице, которая нас устраивает. Это главное. Хотя когда македонцы вернулись, когда Дима Кулагин не забил штрафные, было тревожно.

Формат отбора на Евробаскет — это легкое издевательство, в первую очередь над тренерами. Спасибо ЦСКА и "Зениту", отпустивших по игроку на второй матч. Спасибо клубам, которые дали нам возможность собрать этот состав.

Пермь была замечательна, они подарили нам эмоции, ради этого стоит играть в баскетбол. По итогам двух матчей мы должны быть довольны результатом. Как удалось привлечь в сборную Боломбоя? Это вопрос к Наташе Фураевой и Андрею Ватутину, руководителям ЦСКА», — приводит слова Базаревича «Р-Спорт». 0