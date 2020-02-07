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    Церемония прощания с Брайантом состоится 24 февраля

    Баскетбол НБА Лос-Анджелес Лейкерс
    Церемония прощания с легендой «Лейкерс» Коби Брайантом и еще восемью людьми, погибшими в крушении вертолета, состоится 24 февраля, сообщает LA Times.

    Коби Брайант
    Коби Брайант

    По данным источника, мероприятие пройдет на домашнем стадионе «Лос-Анджелес Лейкерс» «Стэйплс-центр».

    Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звезд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».

    Напомним, что 26 января вертолет с Коби Брайантом разбился в Калабасасе. На борту находилась его 13-летняя дочь Джанна и еще семь человек, никто не выжил. 0

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