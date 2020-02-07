Церемония прощания с Брайантом состоится 24 февраля

Церемония прощания с легендой «Лейкерс»и еще восемью людьми, погибшими в крушении вертолета, состоится 24 февраля, сообщает LA Times.

По данным источника, мероприятие пройдет на домашнем стадионе «Лос-Анджелес Лейкерс» «Стэйплс-центр».

Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звезд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».

Напомним, что 26 января вертолет с Коби Брайантом разбился в Калабасасе. На борту находилась его 13-летняя дочь Джанна и еще семь человек, никто не выжил. 0