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    «Денвер» проиграл «Индиане», «Сан-Антонио» обыграл «Майами»

    Баскетбол НБА Денвер Наггетс Индиана Пэйсерс Сан-Антонио Спёрс Майами Хит
    В матче регулярного чемпионата НБА «Денвер» проиграл «Индиане» со счетом 107:115 (21:15, 29:29, 31:30, 26:41).

    «Сан-Антонио» — «Майами»
    «Сан-Антонио» — «Майами»

    Лучшей результативностью в составе победителей отметился Даг Макдермотт, набравший 24 очка. Домантас Сабонис оформил трипл-дабл из 22 очков, 15 подборов и 10 передач. Ти Джей Уоррен записал в свой актив 22 очка.

    В составе проигравшей команды самым результативным стал Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 10 подборов.

    «Денвер» прервал 3-матчевую победную серию. «Индиана» в свою очередь продлила победную серию до пяти игр.

    «Денвер» (29-13) — третий на Западе, «Индиана» (28-15) — пятая на Востоке.

    В другом матче «Сан-Антонио» обыграл «Майами» в домашнем матче со счетом 107:102 (28:31, 32:23, 26:30, 21:18).

    Самым результативным в составе победителей стал Ламаркус Олдридж, набравший 21 очко. Демар Дерозан добавил еще 20 очков, 9 подборов и 9 передач.

    У «Майами» дабл-дабл сделал Бэм Адебайо — 21 очко, 15 подборов. Горан Драгич набрал 19 очков, Джимми Батлер — 15.

    «Сан-Антонио» (18-23) — девятый на Западе, «Майами» (29-13) — второй на Востоке. 0

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