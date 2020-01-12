ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуРоналду в «Арсенале», Зидан — в «Блэкберне». Величайшие несостоявшиеся трансферы
  • 09:15
    • Ковальчук догнал Буре по голам в НХЛ среди россиян
  • 07:23
    • «Бостон» и «Хьюстон» одержали разгромные победы
  • 22:23
    • «Ливерпуль» удержал минимальную победу над «Тоттенхэмом»
  • 00:40
    • «Интер» и «Аталанта» обменялись голами
  • 22:00
    • Гол Иммобиле принес «Лацио» победу над «Наполи»
    Все новости спорта

    «Милуоки» на выезде обыграл «Портленд»

    Баскетбол НБА Милуоки Бакс Портленд Трэйл Блэйзерс
    В заключительном матче дня регулярного чемпионата НБА «Портленд» на своей арене уступил «Милуоки» со счетом 101:122 (24:32, 31:32, 25:33, 21:25).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Самым результативным игроком матча стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 32 очков и 17 подборов. Защитник Крис Миддлтон набрал 30 очков, а его одноклубник Эрик Бледсо — 29.

    У «Трэйл Блэйзерс» больше всех набрал Дэмьен Лиллард — 26 очков. На счету Си Джей Макколлум 20 баллов, а Кармело Энтони оформил дабл-дабл из 19 очков и 11 подборов.

    «Портленд» (16-24) занимает десятое место в Западной конференции, а «Милуоки» (35-6) уверенно лидирует на Востоке. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Баскетбольный ЧМ. Борьба за золото и билеты в Токио
  • 31/08/2019 в 20:13
    •
  • Прогноз
  • «Реал» — «Атлетико»
  • 1.60
  • Сегодня в 21:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто победит в мадридском дерби за Суперкубок Испании?
  • «Реал» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Одержит ли «Юве» первую за шесть лет выездную победу над «Ромой»?
  • «Рома» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Сможет ли «Монако» создать проблемы для ПСЖ?
  • ПСЖ — «Монако». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Валерий Карпин Футбол Планы на зиму: «Ростов»Чем заняться Валерию Карпину во время зимнего перерыва в чемпионате России 10/01/2020 в 20:240
  • 07:05
    • Адвокат: Смолов хотел перейти в «Фейеноорд»
  • 09:44
    • «Милуоки» на выезде обыграл «Портленд»
  • 09:31
    • Серена Уильямс выиграла свой первый титул с 2017 года
    Евгений Малкин Хоккей НХЛ. Два очка Малкина и результативная передача СвечниковаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 11 января Вчера в 08:030
  • Экспресс дня

  • Легко ли добудет «Ман Сити» три очка в Бирмингеме?
  • 2.74
    •
  • 07:53
    • Касаткина вышла в основную сетку турнира в Австралии
  • 07:39
    • «Лацио» побил свой рекорд в Серии А
  • 00:52
    • Моуринью назвал «Ливерпуль» лучшей командой в мире
    Лионель Месси Футбол Гений не в форме. Что происходит с Месси?Звездный аргентинец в последнее время столкнулся с трудностями 09/01/2020 в 18:050
  • 19:53
    • «Лестер» на своем поле уступил «Саутгемптону»
  • 19:49
    • Дубль Рашфорда позволил «Манчестер Юнайтед» разгромить «Норвич»
  • 18:57
    • Гол Ибрагимовича помог «Милану» победить «Кальяри»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.50
  • Прогноз на матч Эскобедо — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Удинезе — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Кардифф Сити — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Торино — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч ЦСКА — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Борнмут — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Фиорентина — СПАЛ
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Сампдория — Брешия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Мерида — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  4.40
  • Прогноз на матч Дижон — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •