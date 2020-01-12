«Милуоки» на выезде обыграл «Портленд»

В заключительном матче дня регулярного чемпионата НБАна своей арене уступилсо счетом 101:122 (24:32, 31:32, 25:33, 21:25).

Фрагмент матча twitter.com/bucks 1000 Бесплатная ставка без условий Забрать!

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 32 очков и 17 подборов. Защитник Крис Миддлтон набрал 30 очков, а его одноклубник Эрик Бледсо — 29.

У «Трэйл Блэйзерс» больше всех набрал Дэмьен Лиллард — 26 очков. На счету Си Джей Макколлум 20 баллов, а Кармело Энтони оформил дабл-дабл из 19 очков и 11 подборов.

«Портленд» (16-24) занимает десятое место в Западной конференции, а «Милуоки» (35-6) уверенно лидирует на Востоке. 0