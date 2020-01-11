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    «Бруклин» прервал серию поражений, «Индиана» переиграла «Чикаго»

    Баскетбол НБА Юта Джаз Шарлотт Хорнетс Сан-Антонио Спёрс Мемфис Гриззлиз Чикаго Буллз Индиана Пэйсерс Бруклин Нетс Майами Хит Нью-Йорк Никс Вашингтон Уизардс Атланта Хоукс
    «Бруклин» обыграл «Майами» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА со счетом 117:113 (32:42, 25:27, 32:20, 28:24).

    «Бруклин» — «Майами»
    «Бруклин» — «Майами»

    В составе победителей дабл-дабл из 26 очков и 14 передач оформил Спенсер Динвидди, еще 19 очков набрал Родион Куруц. За «Майами» 33 очка заработал Джимми Батлер, еще 22 — Бэм Адебайо.

    «Нетс» прервали серию из семи поражений, «Хит» проиграли впервые за три встречи.

    «Бруклин» (18-20) — восьмой в Восточной конференции, «Майами» (27-11) — второй.

    В другом матче дня «Индиана» на выезде одолела «Чикаго» — 116:105 (29:27, 25:19, 25:26, 37:33).

    У победителей 27 очков и 14 подборов заработал Майлз Тернер, еще 19 очков на счету Аарона Холидэя. За «Чикаго» 43 очка набрал Зак Лавин.

    «Пэйсерс» выиграли второй матч из последних пяти, «Буллз» проиграли шестую встречу подряд.

    В турнирной таблице Восточной конференции «Индиана» (24-15) идет шестой, «Чикаго» (13-26) — 12-й.

    Другие результаты:

    «Вашингтон» — «Атланта» 111:101 (30:21, 26:30, 25:28, 30:22)
    «Нью-Йорк» — «Нью-Орлеан» 111:123 (31:33, 30:34, 25:28, 25:28)
    «Мемфис» — «Сан-Антонио» 134:121 (37:32, 26:25, 37:41, 34:23)
    «Юта» — «Шарлотт» 109:92 (29:13, 32:25, 26:24, 22:30)
    «Финикс» — «Орландо» 98:94 (27:25, 31:23, 19:27, 21:19) 0

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