Итудис: Провели две разные половины матча

Димитрис Итудис
ПБК ЦСКА
Израильский клуб победил ЦСКА со счетом 90:80.
«Поздравляю "Маккаби" с победой. Конечно, всё могло бы сложиться иначе. Особенно при счёте 80:80 в концовке.
Мы провели две разные половины, как и наш соперник. В первой мы доминировали, хорошо читали действия соперников. А во второй не могли разобраться со сменами у соперников, с плохим процентом атаковали, притом что у нас были моменты.
В этом матче мы совершили 17 потерь и даже при этом вернулись в игру. Но на последних минутах пропустили 10 безответных очков. По ходу матча мы часто отдавали соперникам мячи в конце владения, принимали плохие решения», — цитирует Итудиса пресс-служба клуба. 0