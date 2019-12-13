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    Итудис: Провели две разные половины матча

    Баскетбол ЦСКА Евролига
    Главный тренер баскетбольного клуба ЦСКА Димитрис Итудис объяснил, почему, по его мнению, «армейцы» уступили «Маккаби» в гостевом матче Евролиги.

    Димитрис Итудис
    Димитрис Итудис

    Израильский клуб победил ЦСКА со счетом 90:80.

    «Поздравляю "Маккаби" с победой. Конечно, всё могло бы сложиться иначе. Особенно при счёте 80:80 в концовке.

    Мы провели две разные половины, как и наш соперник. В первой мы доминировали, хорошо читали действия соперников. А во второй не могли разобраться со сменами у соперников, с плохим процентом атаковали, притом что у нас были моменты.

    В этом матче мы совершили 17 потерь и даже при этом вернулись в игру. Но на последних минутах пропустили 10 безответных очков. По ходу матча мы часто отдавали соперникам мячи в конце владения, принимали плохие решения», — цитирует Итудиса пресс-служба клуба. 0

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