«Локомотив-Кубань» обыграл белградский «Партизан»

Краснодарскийв домашнем матче девятого тура группового этапа Еврокубка обыграл белградскийсо счетом 83:76 (27:19, 18:21, 22:26, 16:10).

В составе хозяев самым результативным стал литовец Миндаугас Кузминскас, набравший 17 очков. Столько же на счету форварда сербского клуба Стефана Бирчевича.

«Партизан» занимает второе место в группе В, уже гарантировав себе путевку в следующий раунд.

«Локомотив» занимает третью позицию, но лишь по дополнительным показателями опережает литовский «Ритас» и турецкий «Тофаш».

В следующий этап проходят четыре команды из шести. «Локомотиву-Кубань» для выхода из группы необходимо в последнем туре обыграть «Тофаш». Игра состоится в Турции 17 декабря. 0