«Локомотив-Кубань» обыграл белградский «Партизан»

«Локомотив-Кубань»
«Локомотив»
В составе хозяев самым результативным стал литовец Миндаугас Кузминскас, набравший 17 очков. Столько же на счету форварда сербского клуба Стефана Бирчевича.
«Партизан» занимает второе место в группе В, уже гарантировав себе путевку в следующий раунд.
«Локомотив» занимает третью позицию, но лишь по дополнительным показателями опережает литовский «Ритас» и турецкий «Тофаш».
В следующий этап проходят четыре команды из шести. «Локомотиву-Кубань» для выхода из группы необходимо в последнем туре обыграть «Тофаш». Игра состоится в Турции 17 декабря. 0