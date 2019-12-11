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    «Локомотив-Кубань» обыграл белградский «Партизан»

    Баскетбол Еврокубок Локомотив-Кубань Партизан
    Краснодарский «Локомотив-Кубань» в домашнем матче девятого тура группового этапа Еврокубка обыграл белградский «Партизан» со счетом 83:76 (27:19, 18:21, 22:26, 16:10).

    «Локомотив-Кубань»
    «Локомотив-Кубань»

    В составе хозяев самым результативным стал литовец Миндаугас Кузминскас, набравший 17 очков. Столько же на счету форварда сербского клуба Стефана Бирчевича.

    «Партизан» занимает второе место в группе В, уже гарантировав себе путевку в следующий раунд.

    «Локомотив» занимает третью позицию, но лишь по дополнительным показателями опережает литовский «Ритас» и турецкий «Тофаш».

    В следующий этап проходят четыре команды из шести. «Локомотиву-Кубань» для выхода из группы необходимо в последнем туре обыграть «Тофаш». Игра состоится в Турции 17 декабря. 0

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