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    «Лейкерс» разгромил «Голден Стэйт», «Филадельфия» проиграла «Орландо»

    Баскетбол НБА Лос-Анджелес Лейкерс Голден Стэйт Уорриорз Торонто Рэпторс Портленд Трэйл Блэйзерс Сан-Антонио Спёрс Мемфис Гриззлиз Лос-Анджелес Клипперс Хьюстон Рокетс Вашингтон Уизардс Бостон Селтикс Орландо Мэджик Филадельфия Сиксерс Шарлотт Хорнетс
    В матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на домашней площадке разгромил «Голден Стэйт» со счетом 120:94 (38:26, 29:29, 31:27, 22:12).

    «Лейкерс» — «Голден Стэйт»
    «Лейкерс» — «Голден Стэйт»

    Одним из главных героев встречи стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, в активе которого 23 очка и 12 передач. Дабл-даблом в составе победителей отметился центровой Джавейл Макги (18 очков, 17 подборов). Самым результативным игроком в составе «Голден Стэйт» стал Д'Анджело Расселл, набравший 21 очко. Форвард гостей Эрик Пэскелл набрал 15 очков.

    Для «Уорриорз» это поражение стало пятым кряду.

    В другом матче «Орландо» дома победил «Филадельфию» со счетом 112:97 (31:30, 22:23, 27:29, 32:15).

    Самым результативным игроком встречи стал центровой «Мэджик» Никола Вучевич, оформивший дабл-дабл из 25 очков и 12 подборов. Автором еще одного дабл-дабла в составе «Орландо» стал Аарон Гордон — 18 очков и 13 подборов.

    У «Сиксерс» Джош Ричардсон набрал 19 очков, Бен Симмонс — 18.

    Другие результаты:

    «Шарлотт» — «Мемфис» 117:119 (29:26, 35:37, 32:31, 21:25)
    «Бостон» — «Вашингтон» 140:133 (34:34, 34:32, 34:30, 38:37)
    «Хьюстон» — «Клипперс» 102:93 (31:15, 18:22, 25:31, 28:25)
    «Миннесота» — «Сан-Антонио» 129:114 (26:24, 40:35, 40:36, 23:19)
    «Портленд» — «Торонто» 106:114 (30:23, 23:31, 25:33, 28:27) 0

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