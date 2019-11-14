«Лейкерс» разгромил «Голден Стэйт», «Филадельфия» проиграла «Орландо»

В матче игрового дня в регулярном чемпионате НБАна домашней площадке разгромилсо счетом 120:94 (38:26, 29:29, 31:27, 22:12).

Одним из главных героев встречи стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, в активе которого 23 очка и 12 передач. Дабл-даблом в составе победителей отметился центровой Джавейл Макги (18 очков, 17 подборов). Самым результативным игроком в составе «Голден Стэйт» стал Д'Анджело Расселл, набравший 21 очко. Форвард гостей Эрик Пэскелл набрал 15 очков.

Для «Уорриорз» это поражение стало пятым кряду.

В другом матче «Орландо» дома победил «Филадельфию» со счетом 112:97 (31:30, 22:23, 27:29, 32:15).

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Мэджик» Никола Вучевич, оформивший дабл-дабл из 25 очков и 12 подборов. Автором еще одного дабл-дабла в составе «Орландо» стал Аарон Гордон — 18 очков и 13 подборов.

У «Сиксерс» Джош Ричардсон набрал 19 очков, Бен Симмонс — 18.

Другие результаты:

«Шарлотт» — «Мемфис» 117:119 (29:26, 35:37, 32:31, 21:25)

«Бостон» — «Вашингтон» 140:133 (34:34, 34:32, 34:30, 38:37)

«Хьюстон» — «Клипперс» 102:93 (31:15, 18:22, 25:31, 28:25)

«Миннесота» — «Сан-Антонио» 129:114 (26:24, 40:35, 40:36, 23:19)

«Портленд» — «Торонто» 106:114 (30:23, 23:31, 25:33, 28:27) 0