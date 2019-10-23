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    «Енисей» уступил «Балкану» в Кубке Европы ФИБА

    Баскетбол Енисей
    «Енисей» на выезде уступил «Балкану» в матче первого тура группового этапа Кубка Европы ФИБА.

    «Енисей» упустил преимущество в заключительной четверти
    «Енисей» упустил преимущество в заключительной четверти

    Уже после большого перерыва «Енисею» удался рывок, который позволил им получить минимальное преимущество перед заключительным игровым отрезком. В финальной четверти сильнее оказались хозяева, что и принесло им победу в матче — 82:80 (23:22, 24:21, 15:20, 20:17).

    Самым результативным игроком в составе победителей стал Михайло Секулович, оформивший дабл-дабл из 21 очка и 12 подборов. В составе «Енисея» отличился Никола Ребич, набравший 14 очков. 0

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