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    Мозгов не отказывался от участия в чемпионате мира

    Сборная России
    Центровой Тимофей Мозгов заявил, что не отказывался от участия в чемпионате мира, который пройдет с 31 августа по 15 сентября.

    Тимофей Мозгов
    Тимофей Мозгов

    «Ни с кем из штаба сборной или РФБ в последние дни я не разговаривал, а значит и не мог отказаться от выступления в составе национальной команды на предстоящем Кубке мира. Более того, я не собирался этого делать до самого последнего момента. 1 августа у меня плановая консультация с врачом, который должен дать ответ на вопрос, могу ли я приступать к полноценным тренировкам.

    Мои агенты ранее уведомили об этом тренерский штаб и регулярно держали его в курсе того, как идет восстановительный процесс. Другой информации они тоже никому не давали. Я по-прежнему выполняю рекомендации медиков и делаю все, что от меня зависит, чтобы успеть восстановиться к Кубку мира. Поэтому я понятия не имею, откуда появилась новость, что в этом году я точно не помогу сборной. Если это решение приняло руководство, то спросите о подробностях их, мне никто не звонил.

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    • Если это так, то я с уважением отнесусь к данному факту и пожелаю сборной удачно выступить на чемпионате мира. А также отмечу, что готов помочь национальной команде в следующем отборочном цикле», — приводит слова Мозгова ТАСС. 0

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