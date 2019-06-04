Итудис подписал новый контракт с ЦСКА

Главный тренерподписал новый контракт с клубом, информирует пресс-служба «армейцев».

Соглашение с 48-летним специалистом рассчитано до конца сезона-2020/21. Греческий специалист руководит армейской командой с лета 2014 года.

«Нас ждет продолжение долгосрочного сотрудничества, обмена идеями и, надеюсь, классный баскетбол в исполнении команды. Хочу также сказать "спасибо" болельщикам за веру в команду; мы хотим, чтобы вас приходило все больше и больше, и клуб проделывает отличную работу, предоставляет лучший сервис и развлечения. А команда продолжит усердно работать, чтобы вы ею гордились», — отметил Итудис.

Греческий специалист руководит армейской командой с лета 2014 года. За этот период команда дважды стала чемпионом Евролиги (2016, 2019) и ежегодно становилась лучшей в Единой лиге ВТБ. 0