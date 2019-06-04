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    Итудис подписал новый контракт с ЦСКА

    ЦСКА Лига ВТБ Евролига
    Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подписал новый контракт с клубом, информирует пресс-служба «армейцев».

    Димитрис Итудис
    Димитрис Итудис

    Соглашение с 48-летним специалистом рассчитано до конца сезона-2020/21. Греческий специалист руководит армейской командой с лета 2014 года.

    «Нас ждет продолжение долгосрочного сотрудничества, обмена идеями и, надеюсь, классный баскетбол в исполнении команды. Хочу также сказать "спасибо" болельщикам за веру в команду; мы хотим, чтобы вас приходило все больше и больше, и клуб проделывает отличную работу, предоставляет лучший сервис и развлечения. А команда продолжит усердно работать, чтобы вы ею гордились», — отметил Итудис.

    Греческий специалист руководит армейской командой с лета 2014 года. За этот период команда дважды стала чемпионом Евролиги (2016, 2019) и ежегодно становилась лучшей в Единой лиге ВТБ. 0

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