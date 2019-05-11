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    Плаза: Не выбрасываем белый флаг в противостоянии с ЦСКА

    Зенит Локомотив-Кубань ЦСКА Лига ВТБ
    Главный тренер «Зенита» Джоан Плаза поделился впечатлениями после победы над «Локомотивом-Кубанью» в четвертьфинале плей-офф Единой лиги.

    Джоан Плаза
    Джоан Плаза

    Напомним, «Зенит» победил «Локомотив-Кубань» в четвертом матче четвертьфинала Единой лиги и обеспечил себе выход в полуфинал, где сразится с ЦСКА.

    «Мы проиграли одну четверть, но выиграли три других. Было понятно, что с "Локомотивом" не может быть простой игры.

    Я бы даже сказал, что "Зенит" провёл не лучший матч в этой серии. Но главное, что в нужный момент мы проявили характер и показали, что являемся действительно сильной командой.

    Дотерпели и добились результата, который позволил победить и закрыть всю серию. Я счастлив тому, что есть на данный момент, но надеюсь, что ни один из игроков не думает, что мы поедем в Москву, просто чтобы прогуляться по городу.

    "Зенит" отправляется туда не с туристическими целями. Хочу, чтобы мы все показали, что способны соревноваться даже с такой командой, как с ЦСКА, с командой, которая сейчас будет играть в Финале четырёх Евролиги.

    Мы выйдем на паркет, чтобы бороться, никто не выбрасывает белый флаг», — приводит слова Плазы «Матч ТВ». 0

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