Плаза: Не выбрасываем белый флаг в противостоянии с ЦСКА

Главный тренер «Зенита»поделился впечатлениями после победы над «Локомотивом-Кубанью» в четвертьфинале плей-офф Единой лиги.

Напомним, «Зенит» победил «Локомотив-Кубань» в четвертом матче четвертьфинала Единой лиги и обеспечил себе выход в полуфинал, где сразится с ЦСКА.

«Мы проиграли одну четверть, но выиграли три других. Было понятно, что с "Локомотивом" не может быть простой игры.

Я бы даже сказал, что "Зенит" провёл не лучший матч в этой серии. Но главное, что в нужный момент мы проявили характер и показали, что являемся действительно сильной командой.

Дотерпели и добились результата, который позволил победить и закрыть всю серию. Я счастлив тому, что есть на данный момент, но надеюсь, что ни один из игроков не думает, что мы поедем в Москву, просто чтобы прогуляться по городу.

"Зенит" отправляется туда не с туристическими целями. Хочу, чтобы мы все показали, что способны соревноваться даже с такой командой, как с ЦСКА, с командой, которая сейчас будет играть в Финале четырёх Евролиги.

Мы выйдем на паркет, чтобы бороться, никто не выбрасывает белый флаг», — приводит слова Плазы «Матч ТВ». 0