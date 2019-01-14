«Голден Стэйт» одержал победу над «Далласом», «Кливленд» прервал серию поражений

вырвал победу ув матче регулярного чемпионата НБА — 119:114 (25:29, 37:25, 30:34, 27:26).

Самым результативным игроком матча стал защитник «Уорриорз» Стефен Карри, на счету которого 48 очков. Кевин Дюрант заработал 28 очков. У «Далласа» 26 очков набрал Лука Дончич, еще 22 — Харрисон Барнс, а Деандре Джордан оформил дабл-дабл из 13 очков и 14 подборов.

«Воины» (29-14) одержали четвёртую победу кряду. У «Далласа» (20-23) первое поражение за три матча.

В другом матче игрового дня регулярного сезона НБА «Кливленд» на выезде обыграл «Лейкерс» — 101:95 (32:24, 19:22, 24:19, 26:30).

Самым результативным игроком встречи стал форвард «озёрников» Кайл Кузма, остановившийся в шаге от дабл-дабла — 29 очков и 9 подборов. 22 балла на счету Брэндона Ингрэма. В составе финалистов прошлого сезона дабл-даблами отметились Алек Бёркс (17 очков и 13 подборов) и Тристан Томпсон (15 баллов и 14 подборов).

«Кливленд» (10-34) прервал серию из шести поражений. У «озёрников» (23-21) лишь две победы в пяти матчах. Они опережают «Юту Джаз» в борьбе за восьмое место в турнирной таблице Западной конференции лишь по дополнительным показателям.

Другие результаты:

«Орландо» — «Хьюстон» 116:109 (18:26, 34:33, 34:29, 30:21)

«Денвер» — «Портленд» 116:113 (34:32, 24:28, 35:28, 23:25) 0