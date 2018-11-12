«Химки» могут уволить главного тренера

Российский баскетбольный клубможет уволить главного тренера, сообщает Sportando.

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По данным источника, руководство подмосковной команды снимет Барцокаса с поста, если «Химки» проиграют матч «Реалу» в рамках Евролиги.

В нынешнем сезоне руководимый Георгиосом коллектив в самом престижном европейском турнире имеет пять поражений в шести матчах и занимает 12 место из 16 в таблице соревнования.

В Лиге ВТБ «Химки» победили во всех шести встречах, это позволяет им располагаться на втором месте турнира.

Напомним, что игра с «Реалом», который является лидером Евролиги по набранным очкам, состоится 15 ноября в Мадриде. 0