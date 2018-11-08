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    «Химки» подписали контракт с американским форвардом

    Лига ВТБ Химки
    Американский нападающий Гарлон Грин пополнил состав «Химок». Контракт с баскетболистом рассчитан до конца сезона-2018/19 с опцией выхода, сообщается на официальном сайте подмосковной команды.

    Гарлон Грин
    Гарлон Грин
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    «Мы решили подписать еще одного игрока, поскольку Прэтер по-прежнему восстанавливается после операции на колене и ему потребуется еще два-три месяца. В связи с участием в двух очень сложных турнирах, Евролиге и Лиге ВТБ, нам нужен был еще один игрок в заднюю линию. Подписание Гарлона Грина было моим решением», — сказал главный тренер команды Георгиос Барцокас.

    В прошлом сезоне Грин выступал в Бельгии за команду «Бельфиус Монс-Эно», где был самым результативным игроком и в среднем за матч набирал 16,1 очка, а также делал 4,4 подбора и 1,5 передачи.

    В июле Грин принял участие в Летней лиге НБА в составе клуба «Нью-Орлеан Пеликанс», после чего подписал с «пеликанами» контракт, но позднее был отчислен. 0

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