«Химки» подписали контракт с американским форвардом

Американский нападающийпополнил состав. Контракт с баскетболистом рассчитан до конца сезона-2018/19 с опцией выхода, сообщается на официальном сайте подмосковной команды.

«Мы решили подписать еще одного игрока, поскольку Прэтер по-прежнему восстанавливается после операции на колене и ему потребуется еще два-три месяца. В связи с участием в двух очень сложных турнирах, Евролиге и Лиге ВТБ, нам нужен был еще один игрок в заднюю линию. Подписание Гарлона Грина было моим решением», — сказал главный тренер команды Георгиос Барцокас.

В прошлом сезоне Грин выступал в Бельгии за команду «Бельфиус Монс-Эно», где был самым результативным игроком и в среднем за матч набирал 16,1 очка, а также делал 4,4 подбора и 1,5 передачи.

В июле Грин принял участие в Летней лиге НБА в составе клуба «Нью-Орлеан Пеликанс», после чего подписал с «пеликанами» контракт, но позднее был отчислен. 0