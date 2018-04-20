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    «Голден Стэйт» и «Нью-Орлеан» одержали третьи победы

    НБА Майами Хит Филадельфия Сиксерс Портленд Трэйл Блэйзерс Сан-Антонио Спёрс Голден Стэйт Уорриорз
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    Кевин Дюрант
    На фото:Кевин Дюрант
    Баскетболисты «Сан-Антонио» потерпели поражение от «Голден Стэйт» в третьем матче первого раунда плей-офф НБА — 97:110 (23:26, 23:26, 26:32, 25:26).

    Наибольший вклад в успех «Уорриорз» внес Кевин Дюрант, набравший 26 очков. Клэй Томпсон добавил в копилку 19 очков, Шон Ливингстон — 16.

    У «Сперс» выделялись ЛаМаркус Олдридж (18 + 10 подборов), Тони Паркер (16) и Патрик Миллс (14).

    Счет в серии стал 3-0 в пользу «воинов». Четвертый матч пройдет 21 апреля на площадке «шпор».

    «Нью-Орлеан» на домашнем паркете перебросал «Портленд» — 119:102 (36:20, 28:25, 27:25, 28:32).

    Самым результативным игроком матча стал Никола Миротич (30 очков и 8 подборов). Лидер «Пеликанс» Энтони Дэвис оформил дабл-дабл из 28 очков и 11 подборов, Рэджон Рондо набрал 16 очков, 11 передач и 5 подборов.

    Лучшим в составе «Трэйл Блэйзерс» стал Си Джей Макколлум с 22 очками. Дэмиен Лиллард собрал 20 очков при 2 передачах и 8 потерях.

    Счет в серии стал 3-0 в пользу «Нью-Орлеана». Следующий матч команды проведут 21 апреля на площадке «Пеликанс».

    «Филадельфия» в гостях победила «Майами» — 128:108 (37:33, 26:31, 33:30, 32:14).

    Героем встречи стал Джоэл Эмбиид, на счету которого 23 очка, 7 подборов и 3 блокшота. Дабл-дабл из 19 очков и 12 подборов оформил Бен Симмонс.

    У «Хит» Горан Драгич отметился 23 очками и 8 передачами, Джастис Уинслоу — 19 очками и 10 подборами.

    Счет в серии стал 2-1 в пользу «Сиксерс». Четвертый матч пройдет 21 апреля на площадке «Хит».

    23 очка Джоэла Эмбиида

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