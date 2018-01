«Бостон» победил в Лондоне, «Торонто» разгромил «Кливленд»

нанес поражениев рамках регулярного чемпионата НБА.

Встреча, которая прошла в Лондоне, завершилась со счетом 114:103 (28:23, 29:25, 22:37, 24:29).

В составе «Селтикс» Джейлен Браун набрал 21 очко, Кайри Ирванг – 20, а Маркус Моррис – 19.

У «Сиксерс» самым результативным стал Джей Джей Редик, в активе которого 22 очка.

В турнирной таблице Восточной конференции «Бостон» занимает первое место (34 победы, 10 поражений), а «Филадельфия» — девятое (19 побед, 20 поражений).

