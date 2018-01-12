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    «Бостон» победил в Лондоне, «Торонто» разгромил «Кливленд»

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    «Торонто» — «Кливленд»
    На фото:«Торонто» — «Кливленд»
    «Бостон» нанес поражение «Филадельфии» в рамках регулярного чемпионата НБА.

    Встреча, которая прошла в Лондоне, завершилась со счетом 114:103 (28:23, 29:25, 22:37, 24:29).

    В составе «Селтикс» Джейлен Браун набрал 21 очко, Кайри Ирванг – 20, а Маркус Моррис – 19.

    У «Сиксерс» самым результативным стал Джей Джей Редик, в активе которого 22 очка.

    В турнирной таблице Восточной конференции «Бостон» занимает первое место (34 победы, 10 поражений), а «Филадельфия» — девятое (19 побед, 20 поражений).


    «Торонто Рэпторс» у себя дома разгромил «Кливленд Кавальерс» со счетом 133:99 (30:24, 35:16, 35:32, 33:27).

    Самым результативным игроком в составе «Рэпторс» стал Фред Ванвлит, набравший 22 очка. По дабл-даблу оформили Йонас Валанчюнас (15 очков, 18 подборов) и Якоб Пелтль (12 очков, 12 подборов).

    За «Кавальерс» 26 очков набрал Леброн Джеймс, еще 13 — у Джеффа Грина.

    «Торонто» занимает второе место в Восточной конференции (29 побед, 11 поражений), а «Кливленд» — третье (26 побед, 15 поражений).

    Другие результаты:

    «Сакраменто» — «Клипперс» — 115:121 (21:29, 39:43, 29:28, 26:21)
    «Лейкерс» - «Сан-Антонио» — 93:81 (20:15, 29:23, 19:24, 25:19)

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