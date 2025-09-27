Чех Якуб Меншик сыграет против француза Артура Казо во втором круге турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 27 сентября, начало — в 15:30 мск.
Казо
Артур стал автором самого мощного камбэка на старте пекинского «пятисотника».
Французский теннисист одержал победу над китайцем Цзюньчэном Шаном — 0:6, 7:6, 7:5.
Шан легко забрал первый сет, вел с брейком во втором, но Казо в итоге удалось сокрушить соперника.
Казо пробился в основную сетку через квалификацию.
В первом раунде отбора француз выиграл у представителя Гонконга Коулмена Вонга, а во втором его соперником был Кантен Алис, который не смог завершить матч из-за травмы.
На прошлой неделе Казо прошел один раунд на турнире в Ханчжоу — после победы над Маттео Арнальди проиграл Корантену Муте.
Также стоит обратить внимание, что в этом году Казо выиграл пока лишь пять матчей на харде на уровне основного тура.
Меншик
Якуб в первом круге одержал победу над сербом Миомиром Кецмановичем — 7:5, 6:4.
Интересно, что после Уимблдона чешский теннисист пока ни разу не выигрывал больше двух матчей подряд.
Более того, на этом отрезке Меншик одержал лишь четыре победы на уровне ATP.
В середине сентября Меншик помог сборной Чехии выйти в «финал восьми» Кубка Дэвиса. Здесь он провел два матча: в первом проиграл Тейлору Фрицу, а во втором одержал победу над Фрэнсисом Тиафо.
На прошлой неделе 19-летний теннисист был одним из участников выставочного турнира Кубок Лейвера, на котором он с трудом выиграл у Алекса Микельсена и уступил Алексу Де Минору.
Меншик по-прежнему входит в топ-20 благодаря успешным выступлениям на весенних турнирах.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Казо в этом матче можно поставить за 2.91, победу Меншика букмекеры предлагают за 1.41.
Прогноз: два года назад Артур разгромил Якуба на «челленджере» в Таиланде со счетом 6:3, 6:0. Несмотря на то, что чех не очень убедительно проводит вторую половину сезона, считаем, что на этот раз он обыграет француза.
Рекомендуемая ставка: победа Меншика в двух сетах за 2.07.