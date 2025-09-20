Сможет ли Рублев пройти второй круг в Ханчжоу?

прогноз на матч турнира в Ханчжоу, ставка за 1.82

Россиянин Андрей Рублев сыграет против француза Валантена Руайе во втором круге турнира ATP 250 в Ханчжоу (Китай). Матч пройдет 20 сентября, начало — в 10:00 мск.

Рублев

Андрей проведет первый матч после Открытого чемпионата США, на котором он дошел до 1/8 финала.

На мэйджоре в Нью-Йорке российский теннисист выиграл у Дино Прижмича, Тристана Бойера и Коулмена Вонга, после чего уступил Феликсу Оже-Альяссиму.

В целом Рублев неплохо провел североамериканскую серию турниров.

В августе Рублев дошел до четвертьфинала на «Мастерсах» в Торонто и Цинциннати, а перед этим до полуфинала в мексиканском Лос-Кабосе.

Прогнозы на теннис

Но дело не только в результатах, на недавних турнирах можно было заметить, что к Андрею снова вернулась уверенность.

Руайе

Валантен в первом раунде ожержал волевую победу над американцем Александром Ковачевичем — 4:6, 7:6, 6:3.

С учетом квалификации француз провел в Ханчжоу уже три матча.

В отборе он выиграл у 17-летнего китайца Чарльза Чэна и американца Элиота Спиццирри.

Ранее в текущем сезоне Руайе дебютировал в первой сотне рейтинга, прежде всего, благодаря серии успешных выступлений на «челленджерах», тогда как на уровне основного тура в этом году он выиграл пока лишь четыре матча.

При этом Руайе пока ни разу не проходил на турнирах ATP дальше второго раунда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.28, победу Руайе букмекеры предлагают за 3.40.

Прогноз: всё возможно, но мы считаем, что Андрей не станет драматизировать и спокойно выйдет в следующий раунд.

1.82 Победа Рублева в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Рекомендуемая ставка: победа Рублева в двух сетах за 1.82.