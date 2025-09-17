прогноз на матч турнира в Чэнду (Китай), ставка за 2.04

Бельгиец Зизу Бергс сыграет против китайца Цзюньчэна Шана в первом круге турнира ATP 250 в Чэнду (Китай). Матч пройдет 17 сентября, начало — в 05:00 мск.

Бергс

Зизу на прошлой неделе провел два матча в рамках Кубка Дэвиса. В первом он обыграл Джордана Томпсона, а во втором уступил Алексу Де Минору.

Летом у бельгийца был небольшой спад, в течение которого он выдал серию из пяти поражений.

Проблемы начались сразу после травяного турнира в Хертогенбосе, на котором Бергс дошел до финала.

На харде лучшим результатом Бергса пока остается выход в финал турнира в Окленде.

Всего в этом году Зизу провел на харде уже 30 матчей. На этом отрезке у него 17 побед и 13 поражений.

Шан

Цзюньчэн — действующий чемпион турнира в Чэнду.

На этой неделе китайскому теннисисту кровь из носу необходимо защитить титул, чтобы избежать потери 250 очков, без которых он рискует оказаться за пределами топ-250.

В начале года Шана беспокоила травма ноги, из-за которой ему даже пришлось перенести операцию. В итоге один из самых талантливых теннисистов Китая пропустил первую половину сезона.

Шан вернулся в тур в конце июля и с тех пор пока не выиграл ни одного матча.

При этом Цзюньчэн не смог доиграть матч против итальянца Маттиа Беллуччи в первом круге US Open.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет фаворита в этом матче — и на Бергса, и на Шана можно поставить за 1.91.

Прогноз: китаец и бельгиец в прошлом году провели два напряженных матча. В первом Зизу обыграл Цзюньчэня на грунте в Риме, а во втором — Шан одержал победу на харде в Париже. Скорее всего, предстоящая встреча тоже получится напряженной. Оптимальным вариантом здесь будет ставка без учета исхода.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.04.