Циципас — Сейбот-Уайлд. Ставка (к. 2.09) и прогноз на Кубок Дэвиса 13 сентября 2025 года

Циципас
Стефанос некоторое время назад снова начал тренироваться под руководством отца, однако это пока не принесло заметного прогресса как в плане результатов, так и качества игры.
На Открытом чемпионате США грек проиграл во втором круге немцу Даниэлю Альтмайеру.
На турнире в Уинстон-Сейлеме Циципас уступил в стартовом матче китайцу Бу Юньчаокэтэ.
В Цинциннати бывшая третья ракетка мира проиграл Бенжамену Бонзи, а в Торонто — Кристоферу О'Коннеллу.
В общем, лучшая версия Циципаса осталась в прошлом.
Сейбот-Уайлд
Тьяго тем временем тоже слабо проводит сезон.
Достаточно сказать, что бразилец занимает всего лишь 146-е место в текущей версии рейтинга ATP.
В этом году Сейбот-Уайлд провел пока лишь 39 матчей. На этом отрезке у него 16 побед и 23 поражения.
В августе Сейбот-Уайлд проиграл представителю Казахстана Дмитрию Попко в первом раунде квалификации US Open и уступил испанцу Николасу Санчесу-Искьердо в первом круге «челленджера» в Порту.
В текущем сезоне латиноамериканец до сих пор выиграл лишь один из семи матчей на харде.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Циципаса в этом матче можно поставить за 1.17, победу Сейбота-Уайлда букмекеры предлагают за 4.30.
Прогноз: Стефанос выиграл оба предыдущих матча против бразильца — в 2024-м на харде в Антверпене, а в 2025-м Индиан-Уэллс. Рискнем предположить, что грек одержит победу и в предстоящем матче, но вряд ли с разгромным счетом.
Рекомендуемая ставка: победа Циципаса + тотал геймов больше 19,5 за 2.09.