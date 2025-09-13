Циципас — Сейбот-Уайлд. Ставка (к. 2.09) и прогноз на Кубок Дэвиса 13 сентября 2025 года

Грек Стефанос Циципас сыграет против бразильца Тьяго Сейбота-Уайлда в рамках первого раунда Кубка Дэвиса. Матч пройдет 13 сентября, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Циципас — Сейбот-Уайлд, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Циципас

Стефанос некоторое время назад снова начал тренироваться под руководством отца, однако это пока не принесло заметного прогресса как в плане результатов, так и качества игры.

На Открытом чемпионате США грек проиграл во втором круге немцу Даниэлю Альтмайеру.

На турнире в Уинстон-Сейлеме Циципас уступил в стартовом матче китайцу Бу Юньчаокэтэ.

В Цинциннати бывшая третья ракетка мира проиграл Бенжамену Бонзи, а в Торонто — Кристоферу О'Коннеллу.

В общем, лучшая версия Циципаса осталась в прошлом.

Сейбот-Уайлд

Тьяго тем временем тоже слабо проводит сезон.

Достаточно сказать, что бразилец занимает всего лишь 146-е место в текущей версии рейтинга ATP.

В этом году Сейбот-Уайлд провел пока лишь 39 матчей. На этом отрезке у него 16 побед и 23 поражения.

В августе Сейбот-Уайлд проиграл представителю Казахстана Дмитрию Попко в первом раунде квалификации US Open и уступил испанцу Николасу Санчесу-Искьердо в первом круге «челленджера» в Порту.

В текущем сезоне латиноамериканец до сих пор выиграл лишь один из семи матчей на харде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Циципаса в этом матче можно поставить за 1.17, победу Сейбота-Уайлда букмекеры предлагают за 4.30.

Прогноз: Стефанос выиграл оба предыдущих матча против бразильца — в 2024-м на харде в Антверпене, а в 2025-м Индиан-Уэллс. Рискнем предположить, что грек одержит победу и в предстоящем матче, но вряд ли с разгромным счетом.

Рекомендуемая ставка: победа Циципаса + тотал геймов больше 19,5 за 2.09.