Мухова — Инглис. Ставка (к. 1.71) и прогноз на матч турнира в Лондоне, 09 июня 2025 года

Чешка Каролина Мухова и австралийка Мэддисон Инглис встретятся в первом круге турнира в Лондоне. Матч пройдет 09 июня, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч Мухова — Инглис, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Каролина Мухова

За несколько последних лет Мухова вышла на самый элитный уровень игры в теннис, а бесконечные повреждения наконец-то перестали её тревожить.

В этом году чешка пока что не демонстрирует действительно высоких результатов на постоянной основе, но вспышки качественного агрессивного тенниса иногда прослеживались.

Самым ярким впечатлением оказался полуфинал турнира в Дубае, который проводился ещё зимой.

Против Инглис достаточно просто сыграть в тренировочном режиме, и Каролина оформит легкий выход во второй круг лондонских соревнований.

Мэддисон Инглис

Эта австралийка играет в теннис уже достаточно давно, но на радары поклонников женского тенниса Инглис начала выходить относительно недавно.

Прогнозы на теннис

У Мэддисон куча недостатков, но зато у неё превосходная воля к победе, даже когда буквально все валится из рук.

В этом сезоне у нее были удачные выступления, но только на фьючерсах. Зимой она у себя на родине даже играла в финале Брисбена, но уступила в трех сетах соотечественнице Биррелл.

Против куда более квалифицированной Муховой её будет предельно тяжело рассчитывать на успех.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в чешку в этом поединке: победа Муховой — 1.31, победа Инглис — 3.46.

Прогноз: Мухова разделается с австралийкой максимально убедительно.

Ставка: Ф1 (-4) за 1.71.

Альтернативный прогноз: Минимальное количество геймов в этом поединке будет обеспечено.

Альтернативная ставка: ТМ 18.5 с коэффициентом 2.54.