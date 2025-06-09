Мухова — Инглис. Ставка (к. 1.71) и прогноз на матч турнира в Лондоне, 09 июня 2025 года

Каролина Мухова
За несколько последних лет Мухова вышла на самый элитный уровень игры в теннис, а бесконечные повреждения наконец-то перестали её тревожить.
В этом году чешка пока что не демонстрирует действительно высоких результатов на постоянной основе, но вспышки качественного агрессивного тенниса иногда прослеживались.
Самым ярким впечатлением оказался полуфинал турнира в Дубае, который проводился ещё зимой.
Против Инглис достаточно просто сыграть в тренировочном режиме, и Каролина оформит легкий выход во второй круг лондонских соревнований.
Мэддисон Инглис
Эта австралийка играет в теннис уже достаточно давно, но на радары поклонников женского тенниса Инглис начала выходить относительно недавно.
У Мэддисон куча недостатков, но зато у неё превосходная воля к победе, даже когда буквально все валится из рук.
В этом сезоне у нее были удачные выступления, но только на фьючерсах. Зимой она у себя на родине даже играла в финале Брисбена, но уступила в трех сетах соотечественнице Биррелл.
Против куда более квалифицированной Муховой её будет предельно тяжело рассчитывать на успех.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в чешку в этом поединке: победа Муховой — 1.31, победа Инглис — 3.46.
Прогноз: Мухова разделается с австралийкой максимально убедительно.
- 1.85Касаткина — Картал: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
- 1.84Беррейдж — Анисимова: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 1.81Фернандес — Мария: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
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Ставка: Ф1 (-4) за 1.71.
Альтернативный прогноз: Минимальное количество геймов в этом поединке будет обеспечено.
Альтернативная ставка: ТМ 18.5 с коэффициентом 2.54.