ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану Роналду с трофеем Лиги НацийСлёзы Роналду и великий матч в Мюнхене: Португалия обыграла Испанию в финале Лиги наций Криштиану Роналду и Ламин ЯмальПортугалия — Испания 2:2 (5:3 по пенальти). Онлайн, прямая трансляция Марко НиколичНичего личного — это бизнес. Николич после триумфа с ЦСКА сбегает в греческий АЕК
    Все новости спорта

    Мухова с запасом выйдет во второй круг?

    Мухова — Инглис. Ставка (к. 1.71) и прогноз на матч турнира в Лондоне, 09 июня 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Каролина Мухова
    Прогноз и ставки на Мухова — Инглис
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Каролина Мухова
    Чешка Каролина Мухова и австралийка Мэддисон Инглис встретятся в первом круге турнира в Лондоне. Матч пройдет 09 июня, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч Мухова — Инглис, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Каролина Мухова

    За несколько последних лет Мухова вышла на самый элитный уровень игры в теннис, а бесконечные повреждения наконец-то перестали её тревожить.

    В этом году чешка пока что не демонстрирует действительно высоких результатов на постоянной основе, но вспышки качественного агрессивного тенниса иногда прослеживались.

    Самым ярким впечатлением оказался полуфинал турнира в Дубае, который проводился ещё зимой.

    Против Инглис достаточно просто сыграть в тренировочном режиме, и Каролина оформит легкий выход во второй круг лондонских соревнований.

    Мэддисон Инглис

    Эта австралийка играет в теннис уже достаточно давно, но на радары поклонников женского тенниса Инглис начала выходить относительно недавно.

    Прогнозы на теннис

    У Мэддисон куча недостатков, но зато у неё превосходная воля к победе, даже когда буквально все валится из рук.

    В этом сезоне у нее были удачные выступления, но только на фьючерсах. Зимой она у себя на родине даже играла в финале Брисбена, но уступила в трех сетах соотечественнице Биррелл.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Против куда более квалифицированной Муховой её будет предельно тяжело рассчитывать на успех.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в чешку в этом поединке: победа Муховой — 1.31, победа Инглис — 3.46.

    Прогноз: Мухова разделается с австралийкой максимально убедительно.

    Ставка: Ф1 (-4) за 1.71.

    Альтернативный прогноз: Минимальное количество геймов в этом поединке будет обеспечено.

    Альтернативная ставка: ТМ 18.5 с коэффициентом 2.54.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Мухова — Инглис?

    Матч Мухова — Инглис состоится 09 июня 2025 года в 18:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Мухова — Инглис?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-4).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Мухова — Инглис?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-4)» с коэффициентом у букмекеров 1.71.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Мухова — Инглис?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Мухова — Инглис?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

    Ещё прогнозы на спорт
    1.84
  • Прогноз на матч Ванкувер Уайткэпс — Сиэтл Саундерс
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Спортинг Канзас-Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Синякова — Блинкова
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Франкен Питерс — Сан
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Томова — Мертенс
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Севастова — Осорио Серрано
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Вероника Кудерметова — Полина Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Хартоно — Кочиаретто
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Боржеш — Басаваредди
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Фернандес — Мария
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Квитова — Аддад Майа
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Касаткина — Картал
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Беллуччи
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Казахстан — Северная Македония
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Мухова — Инглис: прогноз и ставка за 1.71, статистика, коэффициенты матча 09.06.202518:30. Мухова с запасом выйдет во второй круг?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры