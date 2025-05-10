Мертенс — Пегула. Ставка (к. 2.25) и прогноз на турнир в Риме 10 мая 2025 года

Бельгийка Элисе Мертенс сыграет против американки Джессики Пегулы в третьем круге турнира в Риме. Матч пройдёт 10 мая, начало — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч Мертенс — Пегула, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Мертенс

Элисе Мертенс на турнире в Риме стартовала со второго круга, выиграв у Сюзан Ламенс из Нидерланд (3:6, 6:2, 6:3). На корте девушки провели 2 часа 23 минуты.

Мертенс в этой встрече пять раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов.

Отметим, что на последних двух турнирах на грунтовом покрытии Мертенс проиграла Арине Соболенко, беларуска не пустила бельгийку в решающие стадии «тысячников» в Мадриде и Штутгарте.

Прогнозы на теннис

Мертенс занимает 24 место в рейтинге WTA.

Пегула

1 час и 30 минут хватило Джессике Пегуле, чтобы обыграть свою соотечественницу Эшлин Крюгер в рамках второго круга «тысячника» в Риме (6:4, 6:2).

Пегула реализовала в матче четыре брейк-пойнта и допустила две двойные ошибки.

На соревнованиях в Чарльстоне Пегула завоевала чемпионство, переиграв в финале еще одну американку Софию Кенин (6:3, 7:5). В Штутгарте и Мадриде Джессика уступила россиянке Александровой и японке Учижиме.

На данный момент Пегула занимает 4 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Чжэн в этом матче можно поставить за 1.45, Данилович букмекеры предлагают за 2.75.

Прогноз: В этом сезоне соперницы уже встречились, во втором круге Открытого чемпионата Австралии Пегула выиграла у Мертенс (6:4, 6:2). История противостояния может повториться, так что ставим на победу четвёртой ракетки планеты.

Рекомендуемая ставка: Ф2 (-4.5) с коэффициентом 2.25.