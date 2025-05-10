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    Пегула не даст сопернице шанса на успех?

    Мертенс — Пегула. Ставка (к. 2.25) и прогноз на турнир в Риме 10 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Мертенс — Пегула
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    Джессика Пегула
    Бельгийка Элисе Мертенс сыграет против американки Джессики Пегулы в третьем круге турнира в Риме. Матч пройдёт 10 мая, начало — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч Мертенс — Пегула, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Рим. Женщины 10 Мая 2025 года

    Элисе Мертенс

  • Бельгия
    •  Элисе Мертенс 21:30 Джессика Пегула

    Джессика Пегула

  • США
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    Мертенс

    Элисе Мертенс на турнире в Риме стартовала со второго круга, выиграв у Сюзан Ламенс из Нидерланд (3:6, 6:2, 6:3). На корте девушки провели 2 часа 23 минуты.

    Мертенс в этой встрече пять раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов.

    Отметим, что на последних двух турнирах на грунтовом покрытии Мертенс проиграла Арине Соболенко, беларуска не пустила бельгийку в решающие стадии «тысячников» в Мадриде и Штутгарте.

    Прогнозы на теннис

    Мертенс занимает 24 место в рейтинге WTA.

    Пегула

    1 час и 30 минут хватило Джессике Пегуле, чтобы обыграть свою соотечественницу Эшлин Крюгер в рамках второго круга «тысячника» в Риме (6:4, 6:2).

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    • Пегула реализовала в матче четыре брейк-пойнта и допустила две двойные ошибки.

    На соревнованиях в Чарльстоне Пегула завоевала чемпионство, переиграв в финале еще одну американку Софию Кенин (6:3, 7:5). В Штутгарте и Мадриде Джессика уступила россиянке Александровой и японке Учижиме.

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    На данный момент Пегула занимает 4 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Чжэн в этом матче можно поставить за 1.45, Данилович букмекеры предлагают за 2.75.

    Прогноз: В этом сезоне соперницы уже встречились, во втором круге Открытого чемпионата Австралии Пегула выиграла у Мертенс (6:4, 6:2). История противостояния может повториться, так что ставим на победу четвёртой ракетки планеты.

    Рекомендуемая ставка: Ф2 (-4.5) с коэффициентом 2.25.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Мертенс — Пегула?

    Матч Мертенс — Пегула состоится 10 мая 2025 года в 21:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Мертенс — Пегула?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-4.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Мертенс — Пегула?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-4.5)» с коэффициентом у букмекеров 2.25.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Мертенс — Пегула?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Мертенс — Пегула?

    Коэффициенты букмекеров: : На Чжэн в этом матче можно поставить за 1.45, Данилович букмекеры предлагают за 2.75.

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    Мертенс — Пегула: прогноз и ставка за 2.25, статистика, коэффициенты матча 10.05.202521:30. Пегула не даст сопернице шанса на успех?
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