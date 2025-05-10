Мертенс — Пегула. Ставка (к. 2.25) и прогноз на турнир в Риме 10 мая 2025 года

Элисе Мертенс
Джессика Пегула
Мертенс
Элисе Мертенс на турнире в Риме стартовала со второго круга, выиграв у Сюзан Ламенс из Нидерланд (3:6, 6:2, 6:3). На корте девушки провели 2 часа 23 минуты.
Мертенс в этой встрече пять раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов.
Отметим, что на последних двух турнирах на грунтовом покрытии Мертенс проиграла Арине Соболенко, беларуска не пустила бельгийку в решающие стадии «тысячников» в Мадриде и Штутгарте.
Мертенс занимает 24 место в рейтинге WTA.
Пегула
1 час и 30 минут хватило Джессике Пегуле, чтобы обыграть свою соотечественницу Эшлин Крюгер в рамках второго круга «тысячника» в Риме (6:4, 6:2).
Пегула реализовала в матче четыре брейк-пойнта и допустила две двойные ошибки.
На соревнованиях в Чарльстоне Пегула завоевала чемпионство, переиграв в финале еще одну американку Софию Кенин (6:3, 7:5). В Штутгарте и Мадриде Джессика уступила россиянке Александровой и японке Учижиме.
На данный момент Пегула занимает 4 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Чжэн в этом матче можно поставить за 1.45, Данилович букмекеры предлагают за 2.75.
Прогноз: В этом сезоне соперницы уже встречились, во втором круге Открытого чемпионата Австралии Пегула выиграла у Мертенс (6:4, 6:2). История противостояния может повториться, так что ставим на победу четвёртой ракетки планеты.
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Рекомендуемая ставка: Ф2 (-4.5) с коэффициентом 2.25.