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    Сможет ли Шаповалов остановить Де Минора?

    Де Минор — Шаповалов. Ставка (к. 1.95) и прогноз на Мастерс в Мадриде 28 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Де Минор — Шаповалов
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    Алекс Де Минор
    Австралиец Алекс Де Минор сыграет против канадца Дениса Шаповалова в третьем круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 28 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Де Минор — Шаповалов, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Мужчины 28 Апреля 2025 года

    Алекс де Минаур

  • Австралия
    •  Алекс де Минаур 12:00 Денис Шаповалов

    Денис Шаповалов

  • Канада
    •

    Де Минор

    В стартовом матче Алекс одержал уверенную победу над итальянцем Лоренцо Сонего — 6:2, 6:3.

    Австралийский теннисист в этом месяце провел на грунте уже восемь матчей. На этом отрезке у него шесть побед и два поражения.

    На «Мастерсе» в Монте-Карло Де Минор дошел до полуфинала, а на «пятисотнике» в Барселоне — до четвертьфинала.

    В столице Каталонии Де Минор спокойно прошел первые раунды, после чего проиграл Карлосу Алькарасу (5:7, 3:6).

    Прогнозы на теннис

    Лучшим результатом Де Минора на «тысячнике» в столице Испании пока остается выход в четвертый круг в 2021 году.

    Шаповалов

    Денис тоже попал в число сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда.

    В первом матче теннисисты из Канады спокойно обыграл бывшую четвертую ракетку мира Кея Нисикори — 6:1, 6:4.

    Шаповалов впервые в сезоне выиграл матч на грунте.

    Ранее Шаповалов проиграл американцу Маркосу Гирону на старте «Мастерса» в Монте-Карло, а потом не смог завершить матч против 17-летнего Диего Дедуры-Паломеро на «пятисотнике» в Мюнхене.

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    В 2018 году Шаповалов дошел до полуфинала на «Мастерсе» в Мадриде. Но после этого он ни разу не проходил здесь дальше третьего раунда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Де Минора в этом матче можно поставить за 1.26, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 3.85.

    Прогноз: Алекс часто обыгрывал Дениса даже задолго до своего дебюта в топ-10. Скорее всего, австралиец спокойно обыграет представителя Канады. В последнее время у него крайне редко бывают проблемы в матчах против соперников, которые находятся за пределами топ-20.

    Рекомендуемая ставка: победа Де Минора + тотал геймов меньше 22,5 за 1.95.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Де Минор — Шаповалов?

    Матч Де Минор — Шаповалов состоится 28 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Де Минор — Шаповалов?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Де Минора + тотал геймов меньше 22,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Де Минор — Шаповалов?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Де Минора + тотал геймов меньше 22,5» с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Де Минор — Шаповалов?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Де Минор — Шаповалов?

    Коэффициенты букмекеров: на Де Минора в этом матче можно поставить за 1.26, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 3.85.

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    Де Минор — Шаповалов: прогноз и ставка за 1.95, статистика, коэффициенты матча 28.04.202512:00. Сможет ли Шаповалов остановить Де Минора?
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