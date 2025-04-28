Де Минор — Шаповалов. Ставка (к. 1.95) и прогноз на Мастерс в Мадриде 28 апреля 2025 года

Австралиец Алекс Де Минор сыграет против канадца Дениса Шаповалова в третьем круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 28 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Де Минор — Шаповалов, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Де Минор

В стартовом матче Алекс одержал уверенную победу над итальянцем Лоренцо Сонего — 6:2, 6:3.

Австралийский теннисист в этом месяце провел на грунте уже восемь матчей. На этом отрезке у него шесть побед и два поражения.

На «Мастерсе» в Монте-Карло Де Минор дошел до полуфинала, а на «пятисотнике» в Барселоне — до четвертьфинала.

В столице Каталонии Де Минор спокойно прошел первые раунды, после чего проиграл Карлосу Алькарасу (5:7, 3:6).

Прогнозы на теннис

Лучшим результатом Де Минора на «тысячнике» в столице Испании пока остается выход в четвертый круг в 2021 году.

Шаповалов

Денис тоже попал в число сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда.

В первом матче теннисисты из Канады спокойно обыграл бывшую четвертую ракетку мира Кея Нисикори — 6:1, 6:4.

Шаповалов впервые в сезоне выиграл матч на грунте.

Ранее Шаповалов проиграл американцу Маркосу Гирону на старте «Мастерса» в Монте-Карло, а потом не смог завершить матч против 17-летнего Диего Дедуры-Паломеро на «пятисотнике» в Мюнхене.

В 2018 году Шаповалов дошел до полуфинала на «Мастерсе» в Мадриде. Но после этого он ни разу не проходил здесь дальше третьего раунда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Де Минора в этом матче можно поставить за 1.26, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 3.85.

Прогноз: Алекс часто обыгрывал Дениса даже задолго до своего дебюта в топ-10. Скорее всего, австралиец спокойно обыграет представителя Канады. В последнее время у него крайне редко бывают проблемы в матчах против соперников, которые находятся за пределами топ-20.

Рекомендуемая ставка: победа Де Минора + тотал геймов меньше 22,5 за 1.95.