Александр Зверев
Роберто Баутиста-Агут
Зверев
Теперь официально: черная полоса немецкого теннисиста наконец-то позади.
На прошлой неделе Зверев стал победителем турнира в Мюнхене.
В финале домашнего «пятисотника» Саша уверенно переиграл американца Бена Шелтона — 6:2, 6:4.
В остальных раундах Зверев остановил Александра Мюллера, Даниэля Альтмайера, Таллона Грикспора и Фабиана Марожана.
Самым сложным получился матч против Грикспора, который был в шаге от победы, но не сумел подать на матч в концовке второго сета.
В предыдущих сезонах Зверев никогда не проигрывал в Мадриде раньше четвертого круга.
Баутиста-Агут
Роберто в первом круге выиграл у своего соотечественника Хауме Муньяра — 6:4, 2:6, 6:3.
На турнире в Мюнхене опытный испанец уступил в стартовом матче нидерландцу Ботику ван де Зандшульпу.
В Монте-Карло Баутиста-Агут в первом круге одержал уверенную победу над Брэндоном Накашимой, но уже в следующем раунде уступил Касперу Рууду (2:6, 1:6).
Ну и наверное самый главный факт: в этом сезоне 37-летний Баутиста-Агут еще ни разу не выигрывал больше одного матча.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.13, победу Баутисты-Агута букмекеры предлагают за 5.90.
Прогноз: Саша выиграл пять из семи предыдущих матчей против испанца. При этом он ни разу не проигрывал Баутисте-Агуту после 2015 года. Скорее всего, Зверев спокойно остановит бывшую девятую ракетку мира.
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Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов меньше 20,5 за 1.98.