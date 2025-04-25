Немец Александр Зверев сыграет против испанца Роберто Баутисты-Агута во втором круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 25 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Зверев — Баутиста-Агут, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Зверев

Теперь официально: черная полоса немецкого теннисиста наконец-то позади.

На прошлой неделе Зверев стал победителем турнира в Мюнхене.

В финале домашнего «пятисотника» Саша уверенно переиграл американца Бена Шелтона — 6:2, 6:4.

В остальных раундах Зверев остановил Александра Мюллера, Даниэля Альтмайера, Таллона Грикспора и Фабиана Марожана.

Самым сложным получился матч против Грикспора, который был в шаге от победы, но не сумел подать на матч в концовке второго сета.

Прогнозы на теннис

В предыдущих сезонах Зверев никогда не проигрывал в Мадриде раньше четвертого круга.

Баутиста-Агут

Роберто в первом круге выиграл у своего соотечественника Хауме Муньяра — 6:4, 2:6, 6:3.

На турнире в Мюнхене опытный испанец уступил в стартовом матче нидерландцу Ботику ван де Зандшульпу.

В Монте-Карло Баутиста-Агут в первом круге одержал уверенную победу над Брэндоном Накашимой, но уже в следующем раунде уступил Касперу Рууду (2:6, 1:6).

Ну и наверное самый главный факт: в этом сезоне 37-летний Баутиста-Агут еще ни разу не выигрывал больше одного матча.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.13, победу Баутисты-Агута букмекеры предлагают за 5.90.

Прогноз: Саша выиграл пять из семи предыдущих матчей против испанца. При этом он ни разу не проигрывал Баутисте-Агуту после 2015 года. Скорее всего, Зверев спокойно остановит бывшую девятую ракетку мира.

Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов меньше 20,5 за 1.98.