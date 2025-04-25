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    Сможет ли Зверев разгромить Баутисту-Агута?

    Прогноз и ставка на матч Зверев — Баутиста-Агут 25.04.2025

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    Прогноз и ставки на Зверев — Баутиста-Агут
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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против испанца Роберто Баутисты-Агута во втором круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 25 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Зверев — Баутиста-Агут, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Мужчины 25 Апреля 2025 года

    Александр Зверев

  • Германия
    •  Александр Зверев 11:00 Роберто Баутиста-Агут

    Роберто Баутиста-Агут

  • Испания
    •

    Зверев

    Теперь официально: черная полоса немецкого теннисиста наконец-то позади.

    На прошлой неделе Зверев стал победителем турнира в Мюнхене.

    В финале домашнего «пятисотника» Саша уверенно переиграл американца Бена Шелтона — 6:2, 6:4.

    В остальных раундах Зверев остановил Александра Мюллера, Даниэля Альтмайера, Таллона Грикспора и Фабиана Марожана.

    Самым сложным получился матч против Грикспора, который был в шаге от победы, но не сумел подать на матч в концовке второго сета.

    Прогнозы на теннис

    В предыдущих сезонах Зверев никогда не проигрывал в Мадриде раньше четвертого круга.

    Баутиста-Агут

    Роберто в первом круге выиграл у своего соотечественника Хауме Муньяра — 6:4, 2:6, 6:3.

    На турнире в Мюнхене опытный испанец уступил в стартовом матче нидерландцу Ботику ван де Зандшульпу.

    В Монте-Карло Баутиста-Агут в первом круге одержал уверенную победу над Брэндоном Накашимой, но уже в следующем раунде уступил Касперу Рууду (2:6, 1:6).

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    Ну и наверное самый главный факт: в этом сезоне 37-летний Баутиста-Агут еще ни разу не выигрывал больше одного матча.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.13, победу Баутисты-Агута букмекеры предлагают за 5.90.

    Прогноз: Саша выиграл пять из семи предыдущих матчей против испанца. При этом он ни разу не проигрывал Баутисте-Агуту после 2015 года. Скорее всего, Зверев спокойно остановит бывшую девятую ракетку мира.

    Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов меньше 20,5 за 1.98.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Зверев — Баутиста-Агут?

    Матч Зверев — Баутиста-Агут состоится 25 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Зверев — Баутиста-Агут?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Зверева + тотал геймов меньше 20,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Зверев — Баутиста-Агут?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Зверева + тотал геймов меньше 20,5» с коэффициентом у букмекеров 1.98.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Зверев — Баутиста-Агут?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Зверев — Баутиста-Агут?

    Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.13, победу Баутисты-Агута букмекеры предлагают за 5.90.

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    Зверев — Баутиста-Агут: прогноз и ставка за 1.98, статистика, коэффициенты матча 25.04.202512:00. Сможет ли Зверев разгромить Баутисту-Агута?
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