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    Сможет ли Радукану пройти первый круг в Мадриде?

    Ламенс — Радукану. Ставка (к. 3.32) и прогноз на турнир в Мадриде 22 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Ламенс — Радукану
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    Эмма Радукану
    Британка Эмма Радукану сыграет против нидерландки Сюзан Ламенс в первом круге турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 22 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Ламенс — Радукану, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Ламенс

    Сюзан тем временем выиграла пять из шести последних матчей.

    В первой половине апреля нидерландская теннисистка обыграла немку Татьяну Марию и британку Кэти Бултер в рамках Кубка Билли Джин Кинг.

    На прошлой неделе Ламенс дошла до полуфинала на турнире ATP 250 в Руане. И здесь было сразу два интересных результата — Сюзан выиграла у бывшей четвертой ракетки мира Бьянки Андрееску и разгромила чешку Линду Носкову.

    В 1/2 финала Ламенс проиграла сербке Ольге Данилович (4:6, 4:6), но в целом ее выступление оставило очень приятное впечатление.

    Прогнозы на теннис

    Также стоит обратить внимание, что ранее в 2025-м Ламенс не смогла пройти первый круг только на одном турнире.

    Радукану

    Эмма в этом году еще ни разу не играла на грунте.

    Свой предыдущий матч британка провела почти месяц назад, когда уступила Джессике Пегуле в четвертьфинале «тысячника» в Майами.

    Интересно, что Радукану впервые в карьере добралась до 1/4 финала на турнире категории WTA 1000.

    Кроме того, в Майами она впервые обыграла на харде теннисистку из топ-10. Вопреки ожиданиям, ей удалось остановить Эмму Наварро. Но больше всего удивила разгромная победа Эммы над Амандой Анисимовой.

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    В конце марта также стало известно, что Эмма снова сменила тренера. Теперь она будет работать с Марком Петчи, который долгое время сотрудничал с Энди Марреем.

    В двух предыдущих сезонах Радукану провела на грунте в общей сложности лишь пять матчей.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Ламенс в этом матче можно поставить за 3.32, победу Радукану букмекеры предлагают за 1.33.

    Прогноз: на самом деле здесь не всё так уж очевидно. Нидерландка вполне способна переиграть чемпионку US Open-2021, у которой минимальный опыт выступлений на грунте.

    Рекомендуемая ставка: победа Ламенс за 3.32.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ламенс — Радукану?

    Матч Ламенс — Радукану состоится 22 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Ламенс — Радукану?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Ламенс.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ламенс — Радукану?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Ламенс» с коэффициентом у букмекеров 3.32.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ламенс — Радукану?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ламенс — Радукану?

    Коэффициенты букмекеров: на Ламенс в этом матче можно поставить за 3.32, победу Радукану букмекеры предлагают за 1.33.

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    Ламенс — Радукану: прогноз и ставка за 3.32, статистика, коэффициенты матча 22.04.202512:00. Сможет ли Радукану пройти первый круг в Мадриде?
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