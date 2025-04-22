Ламенс — Радукану. Ставка (к. 3.32) и прогноз на турнир в Мадриде 22 апреля 2025 года

Британка Эмма Радукану сыграет против нидерландки Сюзан Ламенс в первом круге турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 22 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Ламенс — Радукану, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Ламенс

Сюзан тем временем выиграла пять из шести последних матчей.

В первой половине апреля нидерландская теннисистка обыграла немку Татьяну Марию и британку Кэти Бултер в рамках Кубка Билли Джин Кинг.

На прошлой неделе Ламенс дошла до полуфинала на турнире ATP 250 в Руане. И здесь было сразу два интересных результата — Сюзан выиграла у бывшей четвертой ракетки мира Бьянки Андрееску и разгромила чешку Линду Носкову.

В 1/2 финала Ламенс проиграла сербке Ольге Данилович (4:6, 4:6), но в целом ее выступление оставило очень приятное впечатление.

Прогнозы на теннис

Также стоит обратить внимание, что ранее в 2025-м Ламенс не смогла пройти первый круг только на одном турнире.

Радукану

Эмма в этом году еще ни разу не играла на грунте.

Свой предыдущий матч британка провела почти месяц назад, когда уступила Джессике Пегуле в четвертьфинале «тысячника» в Майами.

Интересно, что Радукану впервые в карьере добралась до 1/4 финала на турнире категории WTA 1000.

Кроме того, в Майами она впервые обыграла на харде теннисистку из топ-10. Вопреки ожиданиям, ей удалось остановить Эмму Наварро. Но больше всего удивила разгромная победа Эммы над Амандой Анисимовой.

В конце марта также стало известно, что Эмма снова сменила тренера. Теперь она будет работать с Марком Петчи, который долгое время сотрудничал с Энди Марреем.

В двух предыдущих сезонах Радукану провела на грунте в общей сложности лишь пять матчей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Ламенс в этом матче можно поставить за 3.32, победу Радукану букмекеры предлагают за 1.33.

Прогноз: на самом деле здесь не всё так уж очевидно. Нидерландка вполне способна переиграть чемпионку US Open-2021, у которой минимальный опыт выступлений на грунте.

Рекомендуемая ставка: победа Ламенс за 3.32.