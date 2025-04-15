Грек Стефанос Циципас сыграет против американца Райли Опелки в первом круге турнира ATP 500 в Барселоне. Матч пройдет 15 апреля, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч Циципас — Опелка, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Циципас

На прошлой неделе Стефанос не смог защитить титул в Монте-Карло, из-за чего опустился в рейтинге на 19-ю строчку.

На этот раз грек не смог пройти 1/4 финала, проиграв итальянцу Лоренцо Музетти (6:1, 3:6, 4:6).

Перед этим Циципас одержал волевую победу над австралийцем Джорданом Томпсоном и разгромил португальца Нуну Боржеша.

Это были его первые матчи на грунте в текущем сезоне.

Прогнозы на теннис

У Циципаса очень интересная история выступлений в Барселоне: он четыре раза доходил здесь до финала, но при этом пока не выиграл ни одного титула. В 2023-м Стеф уступил в решающем матче Карлосу Алькарасу, а в 2024-м — Касперу Рууду.

Опелка

Райли в этом сезоне пока ни разу не играл на грунте.

Более того, свой последний матч на этом покрытии американец провел еще в 2022 года.

Как известно, Опелка вернулся в тур в середине прошлого сезона после почти двухлетнего перерыва, в течение которого его беспокоили различные травмы.

При этом в 2025-м у двухметрового гиганта пока положительный баланс — 11 побед и семь поражений.

Лучшим результатом Опелки в текущем сезоне пока остается выход в финал турнира в австралийском Брисбене. В четвертьфинале он красиво переиграл Новака Джоковича (7:6, 6:3).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Циципаса в этом матче можно поставить за 1.16, победу Опелки букмекеры предлагают за 5.25.

Прогноз: как ни странно, многое тут будет зависеть от американца. Грек столкнется с серьезными проблемами, если Опелка будет стабильно подавать первым мячом. Скорее всего, в этом матче теннисисты проведут больше 20 геймов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.03.