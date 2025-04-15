ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель Абба«Ни о каком кризисе в "Реале" речи быть не может». Лионель Абба — с раскладами на ответные четвертьфиналы ЛЧ Зенит – Краснодар«Зенит» громит «Краснодар» и возвращается в чемпионскую гонку: концовка сезона будет огненной «Салават Юлаев» провел две встречи со «Спартаком»Событийная серия в Уфе, волевое чудо «Трактора», равенство в Ярославле
    Все новости спорта

    Сможет ли Рууд разгромить Галана?

    Галан — Рууд. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Барселоне 15 апреля 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Каспер Рууд
    Прогноз и ставки на Галан — Рууд
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Каспер Рууд
    Норвежец Каспер Рууд сыграет против колумбийца Даниэля Галана в первом круге турнира ATP 500 в Барселоне. Матч пройдет 15 апреля, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч Галан — Рууд, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Галан

    Даниэль в этом сезоне сыграл уже больше 20 матчей на грунте.

    На данный момент у него положительный баланс — 19 побед и семь поражений.

    Правда, большую часть этих матчей он провел на «челленджерах». На этом уровне он уже успел выиграть два титула — в Пунта-дель-Эсте (Уругвай) и в Сантьяго.

    При этом в 2025-м Галан до сих пор не выиграл ни одного матча на уровне основной сетки ATP 250 и выше.

    Прогнозы на теннис

    В Хьюстоне колумбийский теннисист проиграл в первом раунде американцу Маккензи Макдональду.

    На текущем турнире Галан пробился в основную сетку через квалификацию, выиграв у Николоза Басилашвили и Джейкоба Фирнли.

    Рууд

    Каспер на прошлой неделе не смог защитить больше 500 очков на «Мастерсе» в Монте-Карло.

    На этот раз норвежский теннисист сошел с дистанции уже после третьего круга.

    Рууд потерпел сенсационное поражение от австралийца Алексея Попырина, который перед турниром на Лазурном берегу выиграл лишь два матча в текущем сезоне.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Лучшим результатом Рууда в этом году пока остается выход в финал «пятисотника» в Далласе.

    На этой неделе Рууду тоже предстоит защищать большое количество очков — в прошлом сезоне он стал победителем турнира в Барселоне.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Галана в этом матче можно поставить за 4.75, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.18.

    Прогноз: Каспер выиграл все четыре предыдущих матча против колумбийца, при этом не отдав ни сета. Правда, последний раз они встречались еще в 2021 году. Но в любом случае норвежец после недавних неудач будет максимально мотивирован и наверняка постарается начать неделю с уверенной победы.

    Рекомендуемая ставка: победа Рууда + тотал геймов меньше 21,5 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Галан — Рууд?

    Матч Галан — Рууд состоится 15 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Какой прогноз на матч Галан — Рууд?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Рууда + тотал геймов меньше 21,5.

    Какую сделать ставку на матч Галан — Рууд?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Рууда + тотал геймов меньше 21,5» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Галан — Рууд?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Галан — Рууд?

    Коэффициенты букмекеров: на Галана в этом матче можно поставить за 4.75, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.18.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.29
  • Прогноз на матч Мартинес — Накашима
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Кецманович — Гирон
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Арнальди — Корда
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Зверев — Мюллер
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Руне — Рамос
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Де Йонг — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Потапова — Таусон
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Эюпспор — Адана Демирспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Кудерметова — Шнайдер
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Наполи — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Атлетико — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.65
  • Прогноз на матч Борнмут — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Галан — Рууд: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 15.04.202512:00. Сможет ли Рууд разгромить Галана?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры