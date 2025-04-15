Галан
Даниэль в этом сезоне сыграл уже больше 20 матчей на грунте.
На данный момент у него положительный баланс — 19 побед и семь поражений.
Правда, большую часть этих матчей он провел на «челленджерах». На этом уровне он уже успел выиграть два титула — в Пунта-дель-Эсте (Уругвай) и в Сантьяго.
При этом в 2025-м Галан до сих пор не выиграл ни одного матча на уровне основной сетки ATP 250 и выше.
В Хьюстоне колумбийский теннисист проиграл в первом раунде американцу Маккензи Макдональду.
На текущем турнире Галан пробился в основную сетку через квалификацию, выиграв у Николоза Басилашвили и Джейкоба Фирнли.
Рууд
Каспер на прошлой неделе не смог защитить больше 500 очков на «Мастерсе» в Монте-Карло.
На этот раз норвежский теннисист сошел с дистанции уже после третьего круга.
Рууд потерпел сенсационное поражение от австралийца Алексея Попырина, который перед турниром на Лазурном берегу выиграл лишь два матча в текущем сезоне.
Лучшим результатом Рууда в этом году пока остается выход в финал «пятисотника» в Далласе.
На этой неделе Рууду тоже предстоит защищать большое количество очков — в прошлом сезоне он стал победителем турнира в Барселоне.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Галана в этом матче можно поставить за 4.75, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.18.
Прогноз: Каспер выиграл все четыре предыдущих матча против колумбийца, при этом не отдав ни сета. Правда, последний раз они встречались еще в 2021 году. Но в любом случае норвежец после недавних неудач будет максимально мотивирован и наверняка постарается начать неделю с уверенной победы.
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Рекомендуемая ставка: победа Рууда + тотал геймов меньше 21,5 за 1.92.