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    Кецмановичу и Гирону снова не хватит двух сетов?

    Кецманович — Гирон. Ставка (к. 2.00) и прогноз на турнир в Мюнхене 14 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Кецманович — Гирон
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    Миомир Кецманович
    Серб Миомир Кецманович сыграет против американца Маркоса Гирона в первом круге турнира ATP 500 в Мюнхене (Германия). Матч пройдет 14 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кецманович — Гирон, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мюнхен. Мужчины 14 Апреля 2025 года

    Миомир Кецманович

  • Сербия
    •  Миомир Кецманович 12:00 Маркос Гирон

    Маркос Гирон

  • США
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    Кецманович

    Миомир в этом сезоне провел пока лишь один матч на грунте.

    На «Мастерсе» в Монте-Карло сербский теннисист проиграл в первом круге американцу Фрэнсису Тиафо (2:6, 7:5, 6:7).

    В прошлом году Кецманович начал грунтовую серию с поражения от Роберто Баутисты-Агута в Эшториле, но зато на следующих турнирах он обязательно выигрывал хотя бы один матч.

    Прогнозы на теннис

    В текущем сезоне главным достижением Кецмановича пока остается победа на турнире в Делрей-Бич, благодаря которой он снова вернулся в топ-50.

    Гирон

    Маркос впервые в этом сезоне сыграл на грунте тоже на «тысячнике» в Монте-Карло.

    При этом в отличие от Кецмановича, ему удалось пройти один раунд. Американец выиграл у Дениса Шаповалова, после чего уступил Джеку Дрейперу.

    В прошлом году Гирон слабо провел грунтовую часть сезона, выиграв лишь три из 11-ти матчей.

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    Но также стоит отметить, что в 2023-м Маркос дошел в Мюнхене до четвертьфинала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Кецмановича в этом матче можно поставить за 1.36, победу Гирона букмекеры предлагают за 3.14.

    Прогноз: сейчас в этом противостоянии ничья 2-2. В конце прошлого сезона американец обыграл серба в квалификации «Мастерса» в Париже, а в феврале Кецманович взял реванш, победив Гирона в Делрей-Бич. Только в одном из четырех предыдущих матчей им не понадобился дополнительный сет и хотя бы один тай-брейк. Скорее всего, в предстоящей встрече тоже будет жарко.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.00.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Кецманович — Гирон?

    Матч Кецманович — Гирон состоится 14 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Какой прогноз на матч Кецманович — Гирон?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 22,5.

    Какую сделать ставку на матч Кецманович — Гирон?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 22,5» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Кецманович — Гирон?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Кецманович — Гирон?

    Коэффициенты букмекеров: на Кецмановича в этом матче можно поставить за 1.36, победу Гирона букмекеры предлагают за 3.14.

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    Кецманович — Гирон: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 14.04.202512:00. Кецмановичу и Гирону снова не хватит двух сетов?
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