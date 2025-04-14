Серб Миомир Кецманович сыграет против американца Маркоса Гирона в первом круге турнира ATP 500 в Мюнхене (Германия). Матч пройдет 14 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кецманович — Гирон, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Кецманович

Миомир в этом сезоне провел пока лишь один матч на грунте.

На «Мастерсе» в Монте-Карло сербский теннисист проиграл в первом круге американцу Фрэнсису Тиафо (2:6, 7:5, 6:7).

В прошлом году Кецманович начал грунтовую серию с поражения от Роберто Баутисты-Агута в Эшториле, но зато на следующих турнирах он обязательно выигрывал хотя бы один матч.

Прогнозы на теннис

В текущем сезоне главным достижением Кецмановича пока остается победа на турнире в Делрей-Бич, благодаря которой он снова вернулся в топ-50.

Гирон

Маркос впервые в этом сезоне сыграл на грунте тоже на «тысячнике» в Монте-Карло.

При этом в отличие от Кецмановича, ему удалось пройти один раунд. Американец выиграл у Дениса Шаповалова, после чего уступил Джеку Дрейперу.

В прошлом году Гирон слабо провел грунтовую часть сезона, выиграв лишь три из 11-ти матчей.

Но также стоит отметить, что в 2023-м Маркос дошел в Мюнхене до четвертьфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Кецмановича в этом матче можно поставить за 1.36, победу Гирона букмекеры предлагают за 3.14.

Прогноз: сейчас в этом противостоянии ничья 2-2. В конце прошлого сезона американец обыграл серба в квалификации «Мастерса» в Париже, а в феврале Кецманович взял реванш, победив Гирона в Делрей-Бич. Только в одном из четырех предыдущих матчей им не понадобился дополнительный сет и хотя бы один тай-брейк. Скорее всего, в предстоящей встрече тоже будет жарко.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.00.