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    Сможет ли Алькарас выйти в финал в Монте-Карло?

    Давидович-Фокина — Алькарас. Ставка (к. 1.96) и прогноз на Мастерс в Монте-Карло 12 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Давидович-Фокина — Алькарас
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    Карлос Алькарас
    Испанцы Карлос Алькарас и Алехандро Давидович-Фокина встретятся в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 12 апреля, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Давидович-Фокина — Алькарас, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Монте-Карло. Мужчины 12 Апреля 2025 года

    Алехандро Давидович-Фокина

  • Испания
    •  Алехандро Давидович-Фокина 14:30 Карлос Алькарас

    Карлос Алькарас

  • Испания
    •

    Давидович-Фокина

    Алехандро второй раз в карьере дошел в Монте-Карло до полуфинала, благодаря чему вернется в топ-30.

    При этом его лучшим результатом на Лазурном берегу пока остается выход в финал в 2022 году. В решающем матче он тогда проиграл Стефаносу Циципасу.

    На текущем турнире самым простым для Давидовича-Фокины получился матч 1/4 финала против Алексея Попырина — 6:3, 6:2.

    В первом раунде он тормознул американца Бена Шелтона — 6:7, 6:2, 6:1, а во втором одержал победу над опытным аргентинским грунтовиком Томасом Этчеверри — 7:6, 6:3.

    Главным же сюрпризом стала победа Давидовича-Фокины над шестой ракеткой мира Джеком Дрейпером в третьем круге — 6:3, 6:7, 6:4.

    Прогнозы на теннис

    Давидович-Фокина третий раз в сезоне выиграл не менее трех матчей подряд. Ранее в 2025-м он дошел до финала в Делрей-Бич и Акапулько.

    Алькарас

    Карлос тем временем впервые сыграет в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло.

    До этого испанец лишь однажды играл на турнире в Монте-Карло — в 2022-м он сразу уступил американцу Себастьяну Корде.

    В четвертьфинале у Алькараса был тяжелейший матч против Артура Фиса — 4:6, 7:5, 6:3.

    Ключевой момент случился в концовке второго сета, когда Алькарас при счете 5:5 отыграл тройной скрытый матчбол.

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    При этом в решающей партии француз вел с брейком, но тоже не воспользовался преимуществом.

    В остальных матчах на этой неделе Карлитос выиграл у аргентинца Франсиско Серундоло и немца Даниэля Альтмайера.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Давидовича-Фокину в этом матче можно поставить за 4.05, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.24.

    Прогноз: два года назад Карлос выиграл у Алехандро на грунте в Барселоне со счетом 7:6, 6:4. Давидович-Фокина чересчур непредсказуем, но мы все-таки считаем, что с Алькарасом он не справится. Есть ощущение, что для Карлоса самое сложное на этом турнире уже позади.

    Рекомендуемая ставка: победа Алькараса + тотал геймов меньше 21,5 за 1.96.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Давидович-Фокина — Алькарас?

    Матч Давидович-Фокина — Алькарас состоится 12 апреля 2025 года в 14:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Какой прогноз на матч Давидович-Фокина — Алькарас?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Алькараса + тотал геймов меньше 21,5.

    Какую сделать ставку на матч Давидович-Фокина — Алькарас?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Алькараса + тотал геймов меньше 21,5» с коэффициентом у букмекеров 1.96.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Давидович-Фокина — Алькарас?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Давидович-Фокина — Алькарас?

    Коэффициенты букмекеров: на Давидовича-Фокину в этом матче можно поставить за 4.05, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.24.

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