Испанцы Карлос Алькарас и Алехандро Давидович-Фокина встретятся в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 12 апреля, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Давидович-Фокина — Алькарас, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Давидович-Фокина

Алехандро второй раз в карьере дошел в Монте-Карло до полуфинала, благодаря чему вернется в топ-30.

При этом его лучшим результатом на Лазурном берегу пока остается выход в финал в 2022 году. В решающем матче он тогда проиграл Стефаносу Циципасу.

На текущем турнире самым простым для Давидовича-Фокины получился матч 1/4 финала против Алексея Попырина — 6:3, 6:2.

В первом раунде он тормознул американца Бена Шелтона — 6:7, 6:2, 6:1, а во втором одержал победу над опытным аргентинским грунтовиком Томасом Этчеверри — 7:6, 6:3.

Главным же сюрпризом стала победа Давидовича-Фокины над шестой ракеткой мира Джеком Дрейпером в третьем круге — 6:3, 6:7, 6:4.

Прогнозы на теннис

Давидович-Фокина третий раз в сезоне выиграл не менее трех матчей подряд. Ранее в 2025-м он дошел до финала в Делрей-Бич и Акапулько.

Алькарас

Карлос тем временем впервые сыграет в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло.

До этого испанец лишь однажды играл на турнире в Монте-Карло — в 2022-м он сразу уступил американцу Себастьяну Корде.

В четвертьфинале у Алькараса был тяжелейший матч против Артура Фиса — 4:6, 7:5, 6:3.

Ключевой момент случился в концовке второго сета, когда Алькарас при счете 5:5 отыграл тройной скрытый матчбол.

При этом в решающей партии француз вел с брейком, но тоже не воспользовался преимуществом.

В остальных матчах на этой неделе Карлитос выиграл у аргентинца Франсиско Серундоло и немца Даниэля Альтмайера.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Давидовича-Фокину в этом матче можно поставить за 4.05, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.24.

Прогноз: два года назад Карлос выиграл у Алехандро на грунте в Барселоне со счетом 7:6, 6:4. Давидович-Фокина чересчур непредсказуем, но мы все-таки считаем, что с Алькарасом он не справится. Есть ощущение, что для Карлоса самое сложное на этом турнире уже позади.

Рекомендуемая ставка: победа Алькараса + тотал геймов меньше 21,5 за 1.96.