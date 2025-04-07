Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против чилийца Алехандро Табило в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 7 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Вавринка — Табило, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Вавринка

Стэн оказался одним из тех, кто попал в основную сетку благодаря организаторам, которые предоставили ему wild card.

На минувшей неделе швейцарец прошел один раунд в Бухаресте. На этом турнире он впервые в сезоне выиграл матч на уровне основной сетки ATP.

Вавринка с трудом выиграл у представителя Казахстана Тимофея Скатова (6:4, 6:7, 7:6), после чего уступил испанцу Педро Мартинесу (6:4, 5:7, 2:6).

В конце марта Вавринка, которому недавно исполнилось 40 лет, дошел до четвертьфинала на «челленджере» в Неаполе. Прежде чем проиграть итальянцу Лучано Дардери, бывшая третья ракетка мира остановил хорватов Борну Гойо и Борну Чорича.

Прогнозы на теннис

В прошлом году Вавринка уступил на старте «тысячника» в Монте-Карло австралийцу Алексу Де Минору (3:6, 0:6).

Табило

Алехандро тем временем входит в список главных разочарований сезона.

В этом году чилийский теннисист до сих пор выиграл лишь два матча. Если что, в 2024-м он провел некоторое время в топ-20.

В начале минувшей недели Табило уступил американцу Дженсону Бруксби в стартовом матче на грунтовом турнире в Хьюстоне.

Кроме того, в феврале Табило не прошел ни раунда на грунтовых турнирах в Буэнос-Айресе, Рио-де-Жанейро и Сантьяго, проиграв Ласло Джере, Чан Хсин Тсенгу и Федерико Кории соотвественно.

В общем, Табило оказался не готов к защите очков, заработанных в прошлом сезоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Вавринку в этом матче можно поставить за 1.95, победу Табило букмекеры предлагают за 1.85.

Прогноз: Стэн просто так точно ничего не отдаст, но ставить на него в этом матче все-таки опасно. Вполне вероятно, что швейцарцу снова не хватит «топлива» на всю игру. В последнее время с ним часто такое случается.

Рекомендуемая ставка: победа Табило с форой по геймам (-1,5) за 2.05.