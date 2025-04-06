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    Бруксби обыграет Тиафо и возьмет первый титул в карьере?

    Бруксби — Тиафо. Ставка (к. 1.93) и прогноз на финал турнира в Хьюстоне 6 апреля 2025 года

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    Дженсон Бруксби
    Американцы Фрэнсис Тиафо и Дженсон Брукби встретятся в финале турнира в Хьюстоне (США). Матч пройдет 6 апреля, начало — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бруксби — Тиафо, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Хьюстон. Мужчины 06 Апреля 2025 года

    Дженсон Бруксби

  • США
    •  Дженсон Бруксби 23:00 Фрэнсис Тиафо

    Фрэнсис Тиафо

  • США
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    Бруксби

    Дженсон дошел до финала на турнире ATP впервые после дисквалификации, из-за которой ему пришлось пропустить два предыдущих сезона.

    На текущем турнире американский теннисист провел уже шесть матчей.

    Сначала Бруксби прошел квалификацию — обыграл аргентинца Федерико Гомеса и своего соотечественника Патрика Мэлоуни.

    В первом круге бывшая 33-я ракетка мира одержал победу над японцем Таро Даниэлем — 6:4, 6:4. А втором раунде у него был тяжелейший матч против чилийца Алехандро Табило — 3:6, 6:4, 7:6.

    В четвертьфинале Бруксби остановил Александра Ковачевича — 2:6, 6:3, 6:4.

    Прогнозы на теннис

    Но самым сложным получился матч против Томми Пола в полуфинале — 7:6, 3:6, 7:6. Бруксби отыграл матчбол при счете 5:6 на решающем тай-брейке.

    Тиафо

    Фрэнсис тем временем третий год подряд дошел в Хьюстоне до финала.

    В 2023-м Тиафо стал победителем турнира в крупнейшем городе Техаса, а в 2024-м уступил в решающем матче Бену Шелтону.

    На текущем турнире Тиафо тоже оказался в числе сеяных, поэтому для выхода в финал ему надо было выиграть лишь три матча.

    Во втором круге американский теннисист одержал победу над австралийцем Адамом Уолтоном — 7:5, 6:3.

    В четвертьфинале Фрэнсис выиграл у Алекса Микельсена (7:5, 6:1), а в полуфинале — у Брэндона Накашимы (6:4, 7:6).

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    Тиафо, который по-прежнему входит в топ-20, впервые в сезоне выиграл три подряд матча. До этой недели у него не было ни одной серии даже из двух побед.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Бруксби в этом матче можно поставить за 2.56, победу Тиафо букмекеры предлагают за 1.51.

    Прогноз: опыт, конечно, классная штука, однако кураж Бруксби тоже ни в коем случае нельзя недооценивать. Предстоящий финал, скорее всего, порадует, прежде всего, нейтральных болельщиков. Здесь будет очень много геймов и борьбы.

    Также стоит отметить, что до дисквалификации Бруксби ни разу не проигрывал Тиафо.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.93.

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    Бруксби — Тиафо: прогноз и ставка за 1.93, статистика, коэффициенты матча 06.04.202523:00. Бруксби обыграет Тиафо и возьмет первый титул в карьере?
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