Станислас Вавринка
Педро Мартинес
Вавринка
Стэн в первом круге одержал победу над представителем Казахстана Тимофеем Скатовым — 6:4, 6:7, 7:6.
Этот матч превратился в настоящий марафон — швейцарец и его соперник провели на корте больше трех часов.
При этом во второй партии Вавринка не реализовал три матчбола, а в решающем отыграл у Скатова подачу на матч при счете 3:5.
Интересно, что Вавринка стал всего лишь третьим игроком в истории, который выиграл матч на грунте после 40 лет.
Стэн впервые в сезоне прошел раунд на уровне турнира ATP.
Мартинес
Педро попал в число сеяных и стартует сразу со второго раунда.
Серия поражений испанского теннисиста составляет уже шесть матчей.
Последний раз Мартинес побеждал еще в середине февраля, когда разгромил аргентинца Диего Шварцмана на турнире в Буэнос-Айресе.
У Мартинеса были большие ожидания от грунтовых турниров в Рио-де-Жанейро и Сантьяго, но в обоих случаях он уступил в стартовом матче.
Лучшим результатом Педро в текущем сезоне пока остается выход в четвертьфинал «пятисотника» в Роттердаме, на котором он выиграл у Роберто Баутисты-Агута и Хольгера Руне.
В прошлом году Мартинес провел на грунте 45 матчей (28 побед и 17 поражений).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет фаворита в этом матче — на Вавринку можно поставить за 1.91, а на Мартинеса за 1.89.
Прогноз: на самом деле здесь всё просто — Стэну, скорее всего, не хватит «топлива» на предстоящий матч против опытного испанского грунтовика. Швейцарец явно не рассчитывал, что игра со Скатовым будет продолжаться больше трех часов.
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В прошлом сезоне Вавринка проиграл Мартинесу на грунтовом «челленджере» в Бордо — 4:6, 4:6.
Рекомендуемая ставка: победа Мартинеса + тотал геймов больше 19,5 за 2.47.