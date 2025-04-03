Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против испанца Педро Мартинеса во втором круге турнира в Бухаресте (Румыния). Матч пройдет 3 апреля, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Вавринка — Мартинес, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Вавринка

Стэн в первом круге одержал победу над представителем Казахстана Тимофеем Скатовым — 6:4, 6:7, 7:6.

Этот матч превратился в настоящий марафон — швейцарец и его соперник провели на корте больше трех часов.

При этом во второй партии Вавринка не реализовал три матчбола, а в решающем отыграл у Скатова подачу на матч при счете 3:5.

Интересно, что Вавринка стал всего лишь третьим игроком в истории, который выиграл матч на грунте после 40 лет.

Прогнозы на теннис

Стэн впервые в сезоне прошел раунд на уровне турнира ATP.

Мартинес

Педро попал в число сеяных и стартует сразу со второго раунда.

Серия поражений испанского теннисиста составляет уже шесть матчей.

Последний раз Мартинес побеждал еще в середине февраля, когда разгромил аргентинца Диего Шварцмана на турнире в Буэнос-Айресе.

У Мартинеса были большие ожидания от грунтовых турниров в Рио-де-Жанейро и Сантьяго, но в обоих случаях он уступил в стартовом матче.

Лучшим результатом Педро в текущем сезоне пока остается выход в четвертьфинал «пятисотника» в Роттердаме, на котором он выиграл у Роберто Баутисты-Агута и Хольгера Руне.

В прошлом году Мартинес провел на грунте 45 матчей (28 побед и 17 поражений).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет фаворита в этом матче — на Вавринку можно поставить за 1.91, а на Мартинеса за 1.89.

Прогноз: на самом деле здесь всё просто — Стэну, скорее всего, не хватит «топлива» на предстоящий матч против опытного испанского грунтовика. Швейцарец явно не рассчитывал, что игра со Скатовым будет продолжаться больше трех часов.

В прошлом сезоне Вавринка проиграл Мартинесу на грунтовом «челленджере» в Бордо — 4:6, 4:6.

Рекомендуемая ставка: победа Мартинеса + тотал геймов больше 19,5 за 2.47.