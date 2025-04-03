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    Хватит ли Вавринке сил на матч с Мартинесом?

    Вавринка — Мартинес. Ставка (к. 2.47) и прогноз на турнир в Бухаресте 3 апреля 2025 года

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    Стэн Вавринка
    Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против испанца Педро Мартинеса во втором круге турнира в Бухаресте (Румыния). Матч пройдет 3 апреля, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Вавринка — Мартинес, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Бухарест. Мужчины 03 Апреля 2025 года

    Станислас Вавринка

  • Швейцария
    •  Станислас Вавринка 17:00 Педро Мартинес

    Педро Мартинес

  • Испания
    •

    Вавринка

    Стэн в первом круге одержал победу над представителем Казахстана Тимофеем Скатовым — 6:4, 6:7, 7:6.

    Этот матч превратился в настоящий марафон — швейцарец и его соперник провели на корте больше трех часов.

    При этом во второй партии Вавринка не реализовал три матчбола, а в решающем отыграл у Скатова подачу на матч при счете 3:5.

    Интересно, что Вавринка стал всего лишь третьим игроком в истории, который выиграл матч на грунте после 40 лет.

    Прогнозы на теннис

    Стэн впервые в сезоне прошел раунд на уровне турнира ATP.

    Мартинес

    Педро попал в число сеяных и стартует сразу со второго раунда.

    Серия поражений испанского теннисиста составляет уже шесть матчей.

    Последний раз Мартинес побеждал еще в середине февраля, когда разгромил аргентинца Диего Шварцмана на турнире в Буэнос-Айресе.

    У Мартинеса были большие ожидания от грунтовых турниров в Рио-де-Жанейро и Сантьяго, но в обоих случаях он уступил в стартовом матче.

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    Лучшим результатом Педро в текущем сезоне пока остается выход в четвертьфинал «пятисотника» в Роттердаме, на котором он выиграл у Роберто Баутисты-Агута и Хольгера Руне.

    В прошлом году Мартинес провел на грунте 45 матчей (28 побед и 17 поражений).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет фаворита в этом матче — на Вавринку можно поставить за 1.91, а на Мартинеса за 1.89.

    Прогноз: на самом деле здесь всё просто — Стэну, скорее всего, не хватит «топлива» на предстоящий матч против опытного испанского грунтовика. Швейцарец явно не рассчитывал, что игра со Скатовым будет продолжаться больше трех часов.

    В прошлом сезоне Вавринка проиграл Мартинесу на грунтовом «челленджере» в Бордо — 4:6, 4:6.

    Рекомендуемая ставка: победа Мартинеса + тотал геймов больше 19,5 за 2.47.

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