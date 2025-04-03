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    Нисикори дожмет Юбэнкса только в третьем сете?

    Нисикори — Юбэнкс. Ставка (к. 2.07) и прогноз на турнир в Хьюстоне 3 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Нисикори — Юбэнкс
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    Кей Нисикори
    Японец Кей Нисикори сыграет против американца Кристофера Юбэнкса во втором круге турнира в Хьюстоне (США). Матч пройдет 3 апреля, начало — в 23:30 мск. Ставка и прогноз на матч Нисикори — Юбэнкс, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Хьюстон. Мужчины 03 Апреля 2025 года

    Кеи Нисикори

  • Япония
    •  Кеи Нисикори 23:30 Кристофер Юбэнкс

    Кристофер Юбэнкс

  • США
    •

    Нисикори

    Кей в первом раунде одержал уверенную победу над американцем Митчеллом Крюгером — 6:4, 6:2.

    В принципе, этот результат не стал сюрпризом. В середине марта японец остановился в шаге от финала на престижном «челленджере» в Финиксе.

    Прежде чем проиграть Жоао Фонсеке, Нисикори остановил итальянцев Луку Нарди и Флавио Коболли.

    Прогнозы на теннис

    Правда, на уровне основной сетки ATP Нисикори ранее в этом сезоне смог пройти дальше второго круга только на турнире в новозеландском Окленде. Правда, здесь он в итоге добрался до финала.

    Юбэнкс

    Кристофер в первом круге выиграл у австралийца Ринки Хиджикаты — 6:2, 4:6, 6:3.

    Благодаря этой победе американец прервал серию поражений на турнирах ATP.

    После турнира в Монпелье, на котором он уступил во втором раунде Андрею Рублеву, Юбэнкс не выиграл ни одного матча в Далласе, Делрей-Бич, Акапулько, Индиан-Уэллс и Майами.

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    Лучшим результатом Юбэнкса в этом году пока остается выход в четвертьфинал «челленджера» в Канберре.

    В прошлом году Юбэнкс не выиграл ни одного матча на грунте.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Нисикори в этом матче можно поставить за 1.28, победу Юбэнкса букмекеры предлагают за 3.68.

    Прогноз: американец не должен стать серьезным препятствием для японского теннисиста. Вполне вероятно, что Кей снова отдаст сопернику не больше шести геймов.

    Рекомендуемая ставка: победа Нисикори с форой по геймам (-4,0) за 2.07.

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    Нисикори — Юбэнкс: прогноз и ставка за 2.07, статистика, коэффициенты матча 03.04.202523:30. Нисикори дожмет Юбэнкса только в третьем сете?
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