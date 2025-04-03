Японец Кей Нисикори сыграет против американца Кристофера Юбэнкса во втором круге турнира в Хьюстоне (США). Матч пройдет 3 апреля, начало — в 23:30 мск. Ставка и прогноз на матч Нисикори — Юбэнкс, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Нисикори

Кей в первом раунде одержал уверенную победу над американцем Митчеллом Крюгером — 6:4, 6:2.

В принципе, этот результат не стал сюрпризом. В середине марта японец остановился в шаге от финала на престижном «челленджере» в Финиксе.

Прежде чем проиграть Жоао Фонсеке, Нисикори остановил итальянцев Луку Нарди и Флавио Коболли.

Прогнозы на теннис

Правда, на уровне основной сетки ATP Нисикори ранее в этом сезоне смог пройти дальше второго круга только на турнире в новозеландском Окленде. Правда, здесь он в итоге добрался до финала.

Юбэнкс

Кристофер в первом круге выиграл у австралийца Ринки Хиджикаты — 6:2, 4:6, 6:3.

Благодаря этой победе американец прервал серию поражений на турнирах ATP.

После турнира в Монпелье, на котором он уступил во втором раунде Андрею Рублеву, Юбэнкс не выиграл ни одного матча в Далласе, Делрей-Бич, Акапулько, Индиан-Уэллс и Майами.

Лучшим результатом Юбэнкса в этом году пока остается выход в четвертьфинал «челленджера» в Канберре.

В прошлом году Юбэнкс не выиграл ни одного матча на грунте.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Нисикори в этом матче можно поставить за 1.28, победу Юбэнкса букмекеры предлагают за 3.68.

Прогноз: американец не должен стать серьезным препятствием для японского теннисиста. Вполне вероятно, что Кей снова отдаст сопернику не больше шести геймов.

Рекомендуемая ставка: победа Нисикори с форой по геймам (-4,0) за 2.07.