Кеи Нисикори
Кристофер Юбэнкс
Нисикори
Кей в первом раунде одержал уверенную победу над американцем Митчеллом Крюгером — 6:4, 6:2.
В принципе, этот результат не стал сюрпризом. В середине марта японец остановился в шаге от финала на престижном «челленджере» в Финиксе.
Прежде чем проиграть Жоао Фонсеке, Нисикори остановил итальянцев Луку Нарди и Флавио Коболли.
Правда, на уровне основной сетки ATP Нисикори ранее в этом сезоне смог пройти дальше второго круга только на турнире в новозеландском Окленде. Правда, здесь он в итоге добрался до финала.
Юбэнкс
Кристофер в первом круге выиграл у австралийца Ринки Хиджикаты — 6:2, 4:6, 6:3.
Благодаря этой победе американец прервал серию поражений на турнирах ATP.
После турнира в Монпелье, на котором он уступил во втором раунде Андрею Рублеву, Юбэнкс не выиграл ни одного матча в Далласе, Делрей-Бич, Акапулько, Индиан-Уэллс и Майами.
Лучшим результатом Юбэнкса в этом году пока остается выход в четвертьфинал «челленджера» в Канберре.
В прошлом году Юбэнкс не выиграл ни одного матча на грунте.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Нисикори в этом матче можно поставить за 1.28, победу Юбэнкса букмекеры предлагают за 3.68.
Прогноз: американец не должен стать серьезным препятствием для японского теннисиста. Вполне вероятно, что Кей снова отдаст сопернику не больше шести геймов.
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Рекомендуемая ставка: победа Нисикори с форой по геймам (-4,0) за 2.07.