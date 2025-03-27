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    Радукану обыграет Пегулу и впервые выйдет в полуфинал на «тысячнике»?

    Радукану — Пегула. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Майами 27 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Радукану — Пегула
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    Эмма Радукану
    Американка Джессика Пегула сыграет против британки Эммы Радукану в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 27 марта, начало — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч Радукану — Пегула, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Майами. Женщины 27 Марта 2025 года

    Эмма Радукану

  • Великобритания
    •  Эмма Радукану 02:00 Джессика Пегула

    Джессика Пегула

  • США
    •

    Радукану

    Выступление Эммы стало одним из главных сюрпризов на текущем турнире.

    В Майами чемпионка US Open-2021 впервые в карьере обыграла соперницу из топ-10 на харде. Конечно, такой факт не может не шокировать.

    Ну и Радукану впервые добралась до четвертьфинала на «тысячнике».

    Так совпало, что прорыв случился сразу после того, как Эмма прекратила сотрудничество с очередным тренером.

    Кроме того, помогли изменения в тренировочном процессе: «На этой неделе мы внесли коррективы: добавили элементы веселья, сократили разминку и просто привнесли что-то нестандартное. Вместо скучного бега туда-сюда по прямой перед разминкой мы играем в три разные спортивные игры, чтобы хорошенько попотеть, посмеяться. Потом, выходя на корт, ты чувствуешь себя гораздо свободнее, и каждая частичка тебя расслабленнее».

    Прогнозы на теннис

    В итоге на текущем турнире Радукану выиграла у десятой ракетки мира Эммы Наварро (7:6, 2:6, 7:6) и разгромила Аманду Анисимову (6:1, 6:3), которая перед этим остановила чемпионку Дубае и Индиан-Уэллс Мирру Андрееву.

    Пегула

    Джессика четвертый год подряд дошла в Майами до четвертьфинала.

    В 1/8 финала американская теннисистка спокойно переиграла украинку Марту Костюк — 6:2, 6:3.

    Перед этим у Пегулы был тяжелейший матч против Анны Калинской — 6:7, 2:6, 7:6.

    Интересно, что после игры с россиянкой она не смогла завершить матч парного разряда из-за проблем с мышцами бедра. Но проблема, по всей видимости, оказалась несерьезной.

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    В текущем сезоне Пегула провела уже 23 матча — одержала 18 побед и пять раз проиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Радукану в этом матче можно поставить за 2.72, победу Пегулы букмекеры предлагают за 1.46.

    Прогноз: в прошлом году Эммы выиграла у Джессики на траве в Истборне со счетом 4:6, 7:6, 7:5. С учетом внезапного прогресса британки рискнем предположить, что предстоящий матч тоже не разочарует. Скорее всего, Радукану и Пегула снова проведут больше 20 геймов.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.

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    Радукану — Пегула: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 27.03.202502:00. Радукану обыграет Пегулу и впервые выйдет в полуфинал на «тысячнике»?
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