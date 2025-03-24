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    Анисимова после победы над Миррой спокойно обыграет Радукану?

    Радукану — Анисимова. Ставка (к. 2.36) и прогноз на турнир в Майами 24 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Радукану — Анисимова
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    Аманда Анисимова
    Американка Аманда Анисимова сыграет против британки Эммы Радукану в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 24 марта, начало — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч Радукану — Анисимова, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Майами. Женщины 24 Марта 2025 года

    Эмма Радукану

  • Великобритания
    •  Эмма Радукану 21:30 Аманда Анисимова

    Аманда Анисимова

  • США
    •

    Радукану

    Эмма впервые после Уимблдона-2024 выиграла три подряд матча на уровне WTA.

    Интересно, это случилось сразу после того, как британка прекратила сотрудничество с тренером и решила некоторое время самостоятельно готовиться к турнирам.

    В первом круге Радукану разгромила японку Саяку Исии — 6:2, 6:1.

    После этого у нее был тяжелейший матч против Эммы Наварро — 7:6, 2:6, 7:6. В этом сложно поверить, но чемпионка US Open-2021 впервые обыграла соперницу топ-10 на харде.

    Прогнозы на теннис

    В третьем круге соперницей британки стала Маккартни Кесслер, которая не смогла завершить матч из-за травмы. Американка снялась при счете 6:1, 3:0 в пользу Радукану.

    Анисимова

    Аманда тем временем преподнесла главную сенсацию турнира.

    В третьем круге американка остановила чемпионку недавних «тысячников» в Дубае и Индиан-Уэллс Мирру Андрееву — 7:6, 2:6, 6:3.

    Анисимова прервала 13-матчевую победную серию 17-летней россиянки.

    «Мы обе отлично играем в этом году. Обе бьющие. Я знала, что будет отличный матч. С ней нелегко играть, поэтому мне было не очень комфортно. Я просто очень довольна тем, как боролась и смогла победить», — сказала Аманда после победы над Миррой.

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    На фоне невероятных успехов Андреевой этот результат действительно стал сюрпризом. Но при этом важно не забывать, что Анисимова в этом году тоже выигрывала «тысячник» — в феврале она завоевала титул на турнире в Дохе.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Радукану в этом матче можно поставить за 2.40, победу Анисимовой букмекеры предлагают за 1.57.

    Прогноз: в январе Эмма выиграла у Аманды во втором круге Australian Open со счетом 6:3, 7:5. Несмотря на это, считаем, что в предстоящем матче американка возьмет реванш у британки за поражение в Мельбурне. Анисимова добилась внушительного прогресса за последние несколько месяцев.

    Рекомендуемая ставка: победа Анисимовой в двух сетах за 2.36.

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    Радукану — Анисимова: прогноз и ставка за 2.36, статистика, коэффициенты матча 24.03.202521:30. Анисимова после победы над Миррой спокойно обыграет Радукану?
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