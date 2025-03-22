Итальянец Маттео Берреттини сыграет против француза Юго Гастона во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 22 марта, начало — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч Берреттини — Гастон, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Берреттини

Маттео благодаря недавнему возвращению в топ-30 снова стартует на крупных турнирах сразу со второго раунда.

На недавнем «Мастерсе» в Индиан-Уэллс итальянец после победы над австралийцем Кристофером О'Коннеллом проиграл греку Стефаносу Циципасу (3:6, 3:6).

В феврале Берреттини не смог пройти первый круг в Роттердаме, зато потом выиграл по два матча в Дохе и Дубае.

При этом в столице Катара Берреттини одержал победу над Новаком Джоковичем (7:6, 6:2), а в крупнейшем городе ОАЭ выиграл у Гаэля Монфиса.

Прогнозы на теннис

Интересно при этом, что в предыдущих сезонах Берреттини не выиграл ни одного матча на уровне основной сетки «Мастерса» в Майами.

Гастон

Юго тем временем не смог пройти квалификацию, но в итоге попал в основу как лаки-лузер.

В решающем раунде отбора французский теннисист проиграл британцу Билли Харрису.

В первом круге соперником Гастона был Есихито Нисиока. Японец не смог завершить матч из-за травмы, снявшись при счете 6:4, 3:1 в пользу соперника.

В этом году Гастон пока ни разу не выигрывал больше одного матча на уровне основной сетки ATP.

На «Мастерсе» в Индиан-Уэллс Гастон проиграл во втором круге поляку Хуберту Хуркачу (5:7, 3:6).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Берреттини в этом матче можно поставить за 1.14, победу Гастона букмекеры предлагают за 5.65.

Прогноз: в прошлом сезоне Маттео обыграл француза на харде в Финиксе и на грунте в Кицбюэле. Вряд ли Гастон удивит итальянца в предстоящем матче.

Рекомендуемая ставка: победа Берреттини + тотал геймов больше 19,5 за 1.88.