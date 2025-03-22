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    Берреттини продлит серию побед над Гастоном?

    Берреттини — Гастон. Ставка (к. 1.88) и прогноз на «Мастерс» в Индиан-Уэллс 22 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Берреттини — Гастон
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    Маттео Берреттини
    Итальянец Маттео Берреттини сыграет против француза Юго Гастона во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 22 марта, начало — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч Берреттини — Гастон, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Берреттини

    Маттео благодаря недавнему возвращению в топ-30 снова стартует на крупных турнирах сразу со второго раунда.

    На недавнем «Мастерсе» в Индиан-Уэллс итальянец после победы над австралийцем Кристофером О'Коннеллом проиграл греку Стефаносу Циципасу (3:6, 3:6).

    В феврале Берреттини не смог пройти первый круг в Роттердаме, зато потом выиграл по два матча в Дохе и Дубае.

    При этом в столице Катара Берреттини одержал победу над Новаком Джоковичем (7:6, 6:2), а в крупнейшем городе ОАЭ выиграл у Гаэля Монфиса.

    Прогнозы на теннис

    Интересно при этом, что в предыдущих сезонах Берреттини не выиграл ни одного матча на уровне основной сетки «Мастерса» в Майами.

    Гастон

    Юго тем временем не смог пройти квалификацию, но в итоге попал в основу как лаки-лузер.

    В решающем раунде отбора французский теннисист проиграл британцу Билли Харрису.

    В первом круге соперником Гастона был Есихито Нисиока. Японец не смог завершить матч из-за травмы, снявшись при счете 6:4, 3:1 в пользу соперника.

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    В этом году Гастон пока ни разу не выигрывал больше одного матча на уровне основной сетки ATP.

    На «Мастерсе» в Индиан-Уэллс Гастон проиграл во втором круге поляку Хуберту Хуркачу (5:7, 3:6).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Берреттини в этом матче можно поставить за 1.14, победу Гастона букмекеры предлагают за 5.65.

    Прогноз: в прошлом сезоне Маттео обыграл француза на харде в Финиксе и на грунте в Кицбюэле. Вряд ли Гастон удивит итальянца в предстоящем матче.

    Рекомендуемая ставка: победа Берреттини + тотал геймов больше 19,5 за 1.88.

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    Берреттини — Гастон: прогноз и ставка за 1.88, статистика, коэффициенты матча 22.03.202522:30. Берреттини продлит серию побед над Гастоном?
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