Россиянка Дарья Касаткина сыграет против американки Хейли Баптист во втором круге турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 20 марта, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Касаткина — Баптист, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Касаткина

Дарья не очень удачно провела недавние турниры, но по-прежнему находится рядом с топ-10. Эту неделю она начала в статусе 12-й ракетки мира.

Одним из главных разочарований стало поражение россиянки от румынки Сораны Кырсти (1:6, 4:6) в стартовом матче на турнире в Дубае.

Это был всего лишь второй случай в сезоне, когда Касаткина не прошла ни раунда. В Абу-Даби она сразу проиграла американке Эшлин Крюгер.

Лучшим результатом Касаткиной в 2025-м пока остается выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.

Прогнозы на теннис

Также отметим, что в предыдущих сезонах Касаткина ни разу не выигрывала в Майами больше одного матча.

Баптист

Хейли попала сразу в основную сетку только благодаря организаторам, которые предоставили ей wild card.

Примечательно, что американка не смогла пройти первый круг в Майами в четырех предыдущих сезонах.

В 2024-м Баптист проиграла в стартовом матче китаянке Синьюй Ван.

Но при этом стоит обратить внимание, что в этом сезоне Баптист добралась до четвертьфинала в новозеландском Окленде, а также прошла квалификацию и выиграла один матч в основном турнире в Индиан-Уэллс.

И еще один интересный момент: в конце прошлого сезона Баптист выиграла два матча на «тысячнике» в Ухане, при этом победив во втором раунде чемпионку Уимболдона Барбору Крейчикову.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Касаткину в этом матче можно поставить за 1.49, победу Баптист букмекеры предлагают за 2.62.

Прогноз: в прошлом году Дарья выиграла у Хейли на турнире в Сеуле со счетом 6:4, 6:2. Американке тоже пригодится этот опыт в предстоящем матче. Скорее всего, на этот раз Касаткиной будет не так легко, как в предыдущей встрече с Баптист.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.