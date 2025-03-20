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    Касаткина снова спокойно обыграет Баптист?

    Касаткина — Баптист. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Майами 20 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Касаткина — Баптист
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    Дарья Касаткина
    Россиянка Дарья Касаткина сыграет против американки Хейли Баптист во втором круге турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 20 марта, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Касаткина — Баптист, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Майами. Женщины 21 Марта 2025 года

    Дарья Касаткина

  • Россия
    •  Дарья Касаткина 18:00 Хейли Баптист

    Хейли Баптист

  • США
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    Касаткина

    Дарья не очень удачно провела недавние турниры, но по-прежнему находится рядом с топ-10. Эту неделю она начала в статусе 12-й ракетки мира.

    Одним из главных разочарований стало поражение россиянки от румынки Сораны Кырсти (1:6, 4:6) в стартовом матче на турнире в Дубае.

    Это был всего лишь второй случай в сезоне, когда Касаткина не прошла ни раунда. В Абу-Даби она сразу проиграла американке Эшлин Крюгер.

    Лучшим результатом Касаткиной в 2025-м пока остается выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.

    Прогнозы на теннис

    Также отметим, что в предыдущих сезонах Касаткина ни разу не выигрывала в Майами больше одного матча.

    Баптист

    Хейли попала сразу в основную сетку только благодаря организаторам, которые предоставили ей wild card.

    Примечательно, что американка не смогла пройти первый круг в Майами в четырех предыдущих сезонах.

    В 2024-м Баптист проиграла в стартовом матче китаянке Синьюй Ван.

    Но при этом стоит обратить внимание, что в этом сезоне Баптист добралась до четвертьфинала в новозеландском Окленде, а также прошла квалификацию и выиграла один матч в основном турнире в Индиан-Уэллс.

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    И еще один интересный момент: в конце прошлого сезона Баптист выиграла два матча на «тысячнике» в Ухане, при этом победив во втором раунде чемпионку Уимболдона Барбору Крейчикову.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Касаткину в этом матче можно поставить за 1.49, победу Баптист букмекеры предлагают за 2.62.

    Прогноз: в прошлом году Дарья выиграла у Хейли на турнире в Сеуле со счетом 6:4, 6:2. Американке тоже пригодится этот опыт в предстоящем матче. Скорее всего, на этот раз Касаткиной будет не так легко, как в предыдущей встрече с Баптист.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.92.

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    Касаткина — Баптист: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 20.03.202518:00. Касаткина снова спокойно обыграет Баптист?
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