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    Сможет ли Гауфф выиграть у Кенин?

    Гауфф — Кенин. Ставка (к. 1.99) и прогноз на турнир в Майами 20 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Гауфф — Кенин
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    Кори Гауфф
    Американки Кори Гауфф и София Кенин встретятся во втором круге турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 20 марта, начало — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч Гауфф — Кенин, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Гауфф

    Кори по-прежнему занимает в рейтинге третью строчку, но есть подозрение, что это ненадолго.

    По сути, американка провалила все турниры после Открытого чемпионата Австралии, на котором уступила в четвертьфинале Пауде Бадоса.

    В феврале Гауфф не прошла ни раунда на «тысячниках» в Дохе и Дубае, проиграв Марте Костюк и Маккартни Кесслер соответственно.

    Еще одним разочарованием стало поражение от Белинды Бенчич в четвертом круге престижного турнира в Индиан-Уэллс. Перед этим 21-летняя теннисистка с трудом выиграла у Моюки Утидзимы и Марии Саккари.

    Прогнозы на теннис

    Это немного странно, но есть ощущение, что в последнее время у Гауфф появились проблемы с мотивацией.

    Кенин

    София тем временем прошла хотя бы раунд на пятом турнире подряд.

    Более того, в этом году американская теннисистка не выиграла ни одного матча только на Открытом чемпионате Австралии. Если что, в Мельбурне она проиграла Гауфф (3:6, 3:6).

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    • В первом круге текущего турнира Кенин одержала победу над чешкой Петрой Квитовой (6:4, 7:5), которая не так давно вернулась в тур после рождения дочери.

    В Индиан-Уэллс Кенин проиграла во втором раунде Дарье Касаткиной, несмотря на то, что взяла первый сет и вела с брейком во втором.

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    Лучшим результатом Кенин в 2025-м пока остается выход в четвертьфинал на «тысячнике» в Майами.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Гауфф в этом матче можно поставить за 1.40, победу Кенин букмекеры предлагают за 2.95.

    Прогноз: два месяца назад Кори обыграла Софию в Мельбурне, но при этом общий счет в противостоянии на данный момент 2-2. Скорее всего, очередной матч против соотечественницы получится для Гауфф как минимум нервным. В последнее время третья ракетка мира допускает просто катастрофическое количество ошибок.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.99.

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    Гауфф — Кенин: прогноз и ставка за 1.99, статистика, коэффициенты матча 20.03.202520:30. Сможет ли Гауфф выиграть у Кенин?
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