Американки Кори Гауфф и София Кенин встретятся во втором круге турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 20 марта, начало — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч Гауфф — Кенин, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Гауфф

Кори по-прежнему занимает в рейтинге третью строчку, но есть подозрение, что это ненадолго.

По сути, американка провалила все турниры после Открытого чемпионата Австралии, на котором уступила в четвертьфинале Пауде Бадоса.

В феврале Гауфф не прошла ни раунда на «тысячниках» в Дохе и Дубае, проиграв Марте Костюк и Маккартни Кесслер соответственно.

Еще одним разочарованием стало поражение от Белинды Бенчич в четвертом круге престижного турнира в Индиан-Уэллс. Перед этим 21-летняя теннисистка с трудом выиграла у Моюки Утидзимы и Марии Саккари.

Прогнозы на теннис

Это немного странно, но есть ощущение, что в последнее время у Гауфф появились проблемы с мотивацией.

Кенин

София тем временем прошла хотя бы раунд на пятом турнире подряд.

Более того, в этом году американская теннисистка не выиграла ни одного матча только на Открытом чемпионате Австралии. Если что, в Мельбурне она проиграла Гауфф (3:6, 3:6).

В первом круге текущего турнира Кенин одержала победу над чешкой Петрой Квитовой (6:4, 7:5), которая не так давно вернулась в тур после рождения дочери.

В Индиан-Уэллс Кенин проиграла во втором раунде Дарье Касаткиной, несмотря на то, что взяла первый сет и вела с брейком во втором.

Лучшим результатом Кенин в 2025-м пока остается выход в четвертьфинал на «тысячнике» в Майами.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Гауфф в этом матче можно поставить за 1.40, победу Кенин букмекеры предлагают за 2.95.

Прогноз: два месяца назад Кори обыграла Софию в Мельбурне, но при этом общий счет в противостоянии на данный момент 2-2. Скорее всего, очередной матч против соотечественницы получится для Гауфф как минимум нервным. В последнее время третья ракетка мира допускает просто катастрофическое количество ошибок.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.99.