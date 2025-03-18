Наоми Осака
Юлия Стародубцева
Осака
Наоми после Открытого чемпионата Австралии провела до сих пор лишь два матча.
Две недели назад японская теннисистка уступила Арине Собоенко (4:6, 4:6) в рамках выставочного матча в Лас-Вегасе.
Вскоре после этого Осака проиграла колумбийке Камиле Осорио (4:6, 4:6) на старте «тысячника» в Индиан-Уэллс.
В январе Осака дошла до финала в новозеландском Окленде. В решающем матче против Клары Таусон она взяла первый сет, но перед началом второй партии снялась из-за травмы.
На Открытом чемпионате Австралии Осака не смогла завершить матч третьего круга против Белинды Бенчич.
Стародубцева
Украинская теннисистка пробилась в основную сетку через квалификацию.
В отборе Юлия обыграла двух возрастных соперниц — американку Варвару Лепченко и немку Татьяну Марию.
На «тысячнике» в Индиан-Уэллс Стародубцева уступила американке Клер Лю на старте квалификации.
В мексиканкой Мериде Стародубцева не доиграла матч первого круга против румынки Жаклин Кристиан.
В текущем сезоне Юлия провела 11 матчей — одержала три победы и восемь раз проиграла. При этом в 2025-м она еще ни разу не побеждала на уровне основной сетки.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Осаку в этом матче можно поставить за 1.16, победу Стародубцевой букмекеры предлагают за 5.05.
Прогноз: в данном случае всё зависит от мотивации японской теннисистки. Если Наоми действительно приехала на турнир с правильным настроем, у нее вряд ли будут серьезные проблемы в предстоящем матче.
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Рекомендуемая ставка: победа Осаки с форой по геймам (-5,5) за 1.92.