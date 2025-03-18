Японка Наоми Осака сыграет против украинки Наоми Осаки в первом круге турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 18 марта, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Осака — Стародубцева, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Осака

Наоми после Открытого чемпионата Австралии провела до сих пор лишь два матча.

Две недели назад японская теннисистка уступила Арине Собоенко (4:6, 4:6) в рамках выставочного матча в Лас-Вегасе.

Вскоре после этого Осака проиграла колумбийке Камиле Осорио (4:6, 4:6) на старте «тысячника» в Индиан-Уэллс.

В январе Осака дошла до финала в новозеландском Окленде. В решающем матче против Клары Таусон она взяла первый сет, но перед началом второй партии снялась из-за травмы.

Прогнозы на теннис

На Открытом чемпионате Австралии Осака не смогла завершить матч третьего круга против Белинды Бенчич.

Стародубцева

Украинская теннисистка пробилась в основную сетку через квалификацию.

В отборе Юлия обыграла двух возрастных соперниц — американку Варвару Лепченко и немку Татьяну Марию.

На «тысячнике» в Индиан-Уэллс Стародубцева уступила американке Клер Лю на старте квалификации.

В мексиканкой Мериде Стародубцева не доиграла матч первого круга против румынки Жаклин Кристиан.

В текущем сезоне Юлия провела 11 матчей — одержала три победы и восемь раз проиграла. При этом в 2025-м она еще ни разу не побеждала на уровне основной сетки.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Осаку в этом матче можно поставить за 1.16, победу Стародубцевой букмекеры предлагают за 5.05.

Прогноз: в данном случае всё зависит от мотивации японской теннисистки. Если Наоми действительно приехала на турнир с правильным настроем, у нее вряд ли будут серьезные проблемы в предстоящем матче.

Рекомендуемая ставка: победа Осаки с форой по геймам (-5,5) за 1.92.