ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Майкл Чендлер «В глубине души я верю, что Макгрегор вернется в UFC» — интервью со звездой ММА Майклом Чендлером Федор СмоловТрансферный дайджест. 11 — 17 марта Артем Дзюба и Валерий Карпин жмут рукиДзюба будет уничтожать «острых парней»? Сборная России готовится к Гренаде
    Все новости спорта

    Сможет ли Осака пройти первый круг в Майами?

    Осака — Стародубцева. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Майами 18 марта 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Наоми Осака
    Прогноз и ставки на Осака — Стародубцева
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Наоми Осака
    Японка Наоми Осака сыграет против украинки Наоми Осаки в первом круге турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 18 марта, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Осака — Стародубцева, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Майами. Женщины 18 Марта 2025 года

    Наоми Осака

  • Япония
    •  Наоми Осака 19:30 Юлия Стародубцева

    Юлия Стародубцева

  • Украина
    •

    Осака

    Наоми после Открытого чемпионата Австралии провела до сих пор лишь два матча.

    Две недели назад японская теннисистка уступила Арине Собоенко (4:6, 4:6) в рамках выставочного матча в Лас-Вегасе.

    Вскоре после этого Осака проиграла колумбийке Камиле Осорио (4:6, 4:6) на старте «тысячника» в Индиан-Уэллс.

    В январе Осака дошла до финала в новозеландском Окленде. В решающем матче против Клары Таусон она взяла первый сет, но перед началом второй партии снялась из-за травмы.

    Прогнозы на теннис

    На Открытом чемпионате Австралии Осака не смогла завершить матч третьего круга против Белинды Бенчич.

    Стародубцева

    Украинская теннисистка пробилась в основную сетку через квалификацию.

    В отборе Юлия обыграла двух возрастных соперниц — американку Варвару Лепченко и немку Татьяну Марию.

    На «тысячнике» в Индиан-Уэллс Стародубцева уступила американке Клер Лю на старте квалификации.

    В мексиканкой Мериде Стародубцева не доиграла матч первого круга против румынки Жаклин Кристиан.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    В текущем сезоне Юлия провела 11 матчей — одержала три победы и восемь раз проиграла. При этом в 2025-м она еще ни разу не побеждала на уровне основной сетки.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Осаку в этом матче можно поставить за 1.16, победу Стародубцевой букмекеры предлагают за 5.05.

    Прогноз: в данном случае всё зависит от мотивации японской теннисистки. Если Наоми действительно приехала на турнир с правильным настроем, у нее вряд ли будут серьезные проблемы в предстоящем матче.

    Рекомендуемая ставка: победа Осаки с форой по геймам (-5,5) за 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.13
  • Прогноз на матч Трактор — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Автомобилист — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Линетт
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Шевченко — Тиранте
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Котов — Макдональд
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Лада — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  2.15
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Спартак — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Куньлунь — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Реал Мадрид (жен) — Арсенал (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Русе — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Квитова — Кенин
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Бавария (жен) — Лион (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Осака — Стародубцева: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 18.03.202519:30. Сможет ли Осака пройти первый круг в Майами?
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры