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    Кесслер выиграет титул на турнире в Хобарте?

    Кесслер — Мертенс. Ставка (к. 2.55) и прогноз на полуфинальный матч WTA Хобарт (Австралия) 11 января 2025 года

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    Маккартни Кесслер
    Маккартни Кесслер из США сыграет против бельгийки Элизы Мертенс в финале рейтингового турнира в Австралии. Матч пройдёт 11 января, начало — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кесслер — Мертенс, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Хобарт. Женщины 11 Января 2025 года

    Маккартни Кесслер(США)

  • Хобарт. Женщины
    •  Маккартни Кесслер(США) 05:00 Элисе Мертенс

    Элисе Мертенс

  • Бельгия
    •

    Кесслер

    Американская теннисистка впервые на турнире в Хобарте столкнулась с сопротивлением со стороны соперницы. В полуфинальной битве Маккартни Кесслер добилась тяжёлой победы над представительницей армянского тенниса, обыграв Элину Аванесян (4:6, 6:3, 6:4).

    На корте теннисистки провели 2 часа 4 минуты. За это время Маккартни Кесслер допустила две двойные ошибки и реализовала восемь брейк-пойнтов.

    На турнире WTA Хобарт спортсменка из США выбила из гонки за титул украинку Даяну Ястремскую (7:5, 6:4), Марию Лурдес Карле из Аргентины (6:2, 6:2) и Ребекку Шрамкову из Словакии (6:3, 7:5).

    Прогнозы на теннис

    В рейтинге WTA Маккартни Кесслер занимает 67 место.

    Мертенс

    Элиза Мертенс оказалась сильнее австралийки Майи Джойнт, обыграв соперницу в двух сетах (6:2, 6:3). Время продолжалась 1 час 22 минуты.

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    • Бельгийка в полуфинальной встрече два раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов.

    В Хобарте Элиза Мертенс добилась побед над Вероникой Кудерметовой из России (6:1, 0:6, 6:2), Ренатой Сарасуа из Мексики (6:4, 6:3) и Парризас-Диас из Испании (6:3, 6:1).

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    На данный момент Элиза Мертенс занимает 34 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Мертенс в этом матче можно поставить за 1.50, победу Кесслер букмекеры предлагают за 2.55.

    Прогноз: Маккартни Кесслер и Элиза Мертенс ранее на кортах не встречались, это их будет первая очная встреча. Будет упорная борьба между теннисистками. Мы рискнём и поставим на победу Маккартни Кесслер.

    Рекомендуемая ставка: Победа Кесслер с коэффициентом 2.55.

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    Кесслер — Мертенс: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 11.01.2025. Прогнозы на теннис. Кесслер выиграет титул на турнире в Хобарте?
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