Маккартни Кесслер из США сыграет против бельгийки Элизы Мертенс в финале рейтингового турнира в Австралии. Матч пройдёт 11 января, начало — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кесслер — Мертенс, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Кесслер

Американская теннисистка впервые на турнире в Хобарте столкнулась с сопротивлением со стороны соперницы. В полуфинальной битве Маккартни Кесслер добилась тяжёлой победы над представительницей армянского тенниса, обыграв Элину Аванесян (4:6, 6:3, 6:4).

На корте теннисистки провели 2 часа 4 минуты. За это время Маккартни Кесслер допустила две двойные ошибки и реализовала восемь брейк-пойнтов.

На турнире WTA Хобарт спортсменка из США выбила из гонки за титул украинку Даяну Ястремскую (7:5, 6:4), Марию Лурдес Карле из Аргентины (6:2, 6:2) и Ребекку Шрамкову из Словакии (6:3, 7:5).

Прогнозы на теннис

В рейтинге WTA Маккартни Кесслер занимает 67 место.

Мертенс

Элиза Мертенс оказалась сильнее австралийки Майи Джойнт, обыграв соперницу в двух сетах (6:2, 6:3). Время продолжалась 1 час 22 минуты.

Бельгийка в полуфинальной встрече два раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов.

В Хобарте Элиза Мертенс добилась побед над Вероникой Кудерметовой из России (6:1, 0:6, 6:2), Ренатой Сарасуа из Мексики (6:4, 6:3) и Парризас-Диас из Испании (6:3, 6:1).

На данный момент Элиза Мертенс занимает 34 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Мертенс в этом матче можно поставить за 1.50, победу Кесслер букмекеры предлагают за 2.55.

Прогноз: Маккартни Кесслер и Элиза Мертенс ранее на кортах не встречались, это их будет первая очная встреча. Будет упорная борьба между теннисистками. Мы рискнём и поставим на победу Маккартни Кесслер.

Рекомендуемая ставка: Победа Кесслер с коэффициентом 2.55.