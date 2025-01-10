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    Сможет ли Пол обыграть Оже-Альяссима?

    Пол — Оже-Альяссим. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Аделаиде 10 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на Пол — Оже-Альяссим
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    Томми Пол
    Американец Томми Пол сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима в полуфинале турнира в Аделаиде. Матч пройдет 10 января, начало — в 08:30 мск. Ставка и прогноз на матч Пол — Оже-Альяссим, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Пол

    Томми улучшил свой прошлогодний результат в Аделаиде. В 2024-м он уступил в четвертьфинале Джеку Дрейперу. На этот раз у него был не такой сложный соперник.

    Минувшей ночью американский теннисист уверенно переиграл австралийца Ринки Хиджикату — 6:3, 6:4.

    Перед этим Пол одержал победу над французом Мануэлем Гинаром — 6:4, 3:6, 6:3. Это был его первый матч в новом сезоне.

    Прогнозы на теннис

    Сложно сказать, захочет ли Пол тратить много сил за пару дней до старта Открытого чемпионата Австралии, но в случае победы на текущем турнире он может дебютировать в топ-10.

    Оже-Альяссим

    Феликс тем временем второй раз в карьере добрался в Аделаиде до полуфинала, благодаря чему останется в топ-30.

    В первом матче на этой неделе канадский теннисист одержал волевую победу над французом Артуром Казо — 1:6, 6:4, 7:5.

    В четвертьфинале Оже-Альяссим выиграл у американца Маркоса Гирона — 7:6, 6:3.

    Несмотря на счет, этот матч сложно назвать простым. Достаточно отметить, что у соперника было девять брейк-пойнтов, но ни один из них он так и не реализовал.

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    Последний раз Оже-Альяссим выигрывал больше двух матчей на олимпийском турнире в Париже.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Пола в этом матче можно поставить за 1.71, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 2.14.

    Прогноз: Томми уже не первый раз близок к дебюту в топ-10. Перед этим ему каждый раз что-то мешало сделать важный шаг, и мы не удивимся, что так будет и на этот раз.

    В данном случае есть смысл сделать ставку не на исход, а на тотал сетов или количество геймов.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.

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    Пол — Оже-Альяссим: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 10.01.2025. Прогнозы на теннис. Сможет ли Пол обыграть Оже-Альяссима?
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