Американец Томми Пол сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима в полуфинале турнира в Аделаиде. Матч пройдет 10 января, начало — в 08:30 мск. Ставка и прогноз на матч Пол — Оже-Альяссим, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Пол

Томми улучшил свой прошлогодний результат в Аделаиде. В 2024-м он уступил в четвертьфинале Джеку Дрейперу. На этот раз у него был не такой сложный соперник.

Минувшей ночью американский теннисист уверенно переиграл австралийца Ринки Хиджикату — 6:3, 6:4.

Перед этим Пол одержал победу над французом Мануэлем Гинаром — 6:4, 3:6, 6:3. Это был его первый матч в новом сезоне.

Прогнозы на теннис

Сложно сказать, захочет ли Пол тратить много сил за пару дней до старта Открытого чемпионата Австралии, но в случае победы на текущем турнире он может дебютировать в топ-10.

Оже-Альяссим

Феликс тем временем второй раз в карьере добрался в Аделаиде до полуфинала, благодаря чему останется в топ-30.

В первом матче на этой неделе канадский теннисист одержал волевую победу над французом Артуром Казо — 1:6, 6:4, 7:5.

В четвертьфинале Оже-Альяссим выиграл у американца Маркоса Гирона — 7:6, 6:3.

Несмотря на счет, этот матч сложно назвать простым. Достаточно отметить, что у соперника было девять брейк-пойнтов, но ни один из них он так и не реализовал.

Последний раз Оже-Альяссим выигрывал больше двух матчей на олимпийском турнире в Париже.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Пола в этом матче можно поставить за 1.71, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 2.14.

Прогноз: Томми уже не первый раз близок к дебюту в топ-10. Перед этим ему каждый раз что-то мешало сделать важный шаг, и мы не удивимся, что так будет и на этот раз.

В данном случае есть смысл сделать ставку не на исход, а на тотал сетов или количество геймов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.